bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 10:49

Published 12 сентября, 10:49

Modified 12 сентября, 10:51

Updated 12 сентября, 10:51

Исследование ВТБ: какие авто подешевели

Исследование ВТБ: какие авто подешевели

12 сентября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Автомобили
Эксперты проанализировали динамику средневзвешенных цен на новые легковые машины в России и определили сегменты, в которых цены в 2024 году снизились. Лидерами стали спорткары, люксовые и авто бизнес-класса. Исследование провели аналитики ВТБ, «Открытия» и компании «Автомаркетолог».

С начала года средневзвешенная цена* на новые легковые автомобили в России поэтапно росла и достигла своего «пика» в марте — 3,3 млн рублей. После этого показатель стал снижаться и к маю достиг минимального в этом году значения — 2,77 млн рублей. В июне и в июле средневзвешенный «ценник» на новые легковые машины установился на отметке около 2,8 млн рублей. В августе, по предварительным оценкам экспертов, этот показатель еще подрос и приблизился к 3 млн рублей. Это примерно на 6% выше, чем в 2023 году.

В то же время в ряде сегментов авторынка фиксируется снижение цен. Так, средневзвешенная стоимость новых машин сегмента F+S (люксовые автомобили и спорткары) за январь–июль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 15% и составила 14,38 млн рублей. Одновременно на 3% уменьшилась средневзвешенная цена машин Е-сегмента (бизнес-класс): по итогам июля она установилась на отметке в 6,17 млн рублей. Такая тенденция во многом связана со стабилизацией цен на люксовые и спортивные машины после заметного роста в прошлом году, а также с сократившимся предложением в верхнеценовом сегменте в отличие от массового.

Наибольший рост средневзвешенной цены с начала 2024 года фиксируется в сегменте субкомпактных авто (А-сегмент) — +80%, до 2,48 млн рублей, и на рынке минивэнов — +54%, до 6,6 млн рублей.

«Изменения в динамике средневзвешенной цены на новые автомобили, которые мы наблюдаем в 2024 году, напрямую зависят от структуры продаж на рынке», — сказала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. — В частности, они объясняются ростом доли бренда Lada в первой половине года. Осенью средневзвешенная цена, скорее всего, продолжит расти, что станет следствием очередного увеличения цен на машины Lada, которое произошло в середине августа».

До конца года на средневзвешенные цены будут также влиять увеличение ставок утилизационного сбора и временный всплеск активности продавцов, которые сейчас стремятся ввезти больше машин до 1 октября.

«К числу других факторов стоит отнести изменение пошлин на ввоз автомобилей, стоимости логистики и таможенных услуг, а также инфляционные ожидания. Но мы ожидаем, что автопроизводители будут стремиться сохранить приемлемые для потребителей цены за счет развития стимулирующих программ — скидок, бонусов, программ рассрочки», — добавил вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

*Средневзвешенная цена нового автомобиля — цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.

ВТБ расширяет программу поддержки предпринимателей Белгородской и Курской областей
Узнать подробнее
Читайте также:
ВТБ подсчитал, сколько россияне заработают на депозитахПрогноз ВТБ: рост сбережений вдвое обгонит кредитыВ Строителе открылся первый офис ВТБ
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Автомобили#Цены#ВТБ#Исследование#Белгород#Эксперты#Авторынок
Подпишитесь
Популярное