Исследование ВТБ: какие авто подешевели

С начала года средневзвешенная цена* на новые легковые автомобили в России поэтапно росла и достигла своего «пика» в марте — 3,3 млн рублей. После этого показатель стал снижаться и к маю достиг минимального в этом году значения — 2,77 млн рублей. В июне и в июле средневзвешенный «ценник» на новые легковые машины установился на отметке около 2,8 млн рублей. В августе, по предварительным оценкам экспертов, этот показатель еще подрос и приблизился к 3 млн рублей. Это примерно на 6% выше, чем в 2023 году.