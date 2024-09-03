Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки могут превысить 5 трлн рублей

Выросла доля рыночных программ. По итогам августа на них пришлось 48% от всего объема ипотечных сделок в России (весной 2022 года она занимала в среднем четверть). Такие результаты возможны даже при рекордно высоких ставках, которые уже 9 месяцев превышают 15% в среднем по рынку. Учитывая риторику ЦБ, снижение ключевой ставки, а за ней — и ставок по кредитам, может начаться только в следующем году.