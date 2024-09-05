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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

ВТБ подсчитал, сколько россияне заработают на депозитах

ВТБ подсчитал, сколько россияне заработают на депозитах

5 сентября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения в этом году. Всего за 2024 год россияне получат 4 трлн рублей в качестве процентного дохода по вкладам, 800 млрд из которых выплатит клиентам ВТБ.

Об этом на ВЭФ-2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года. Текущий уровень ставок позволяет получить дополнительный доход от ваших сбережений в размере 18-20%, а участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием поможет существенно увеличить этот доход. Более того, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4 квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.

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#Алёна Мальцева#ВТБ#Финансы
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