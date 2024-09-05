ВТБ подсчитал, сколько россияне заработают на депозитах

«Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года. Текущий уровень ставок позволяет получить дополнительный доход от ваших сбережений в размере 18-20%, а участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием поможет существенно увеличить этот доход. Более того, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4 квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.