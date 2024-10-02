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Posted 2 октября, 06:16

Published 2 октября, 06:16

Modified 2 октября, 06:18

Updated 2 октября, 06:18

Сирены и громкоговорители в Белгороде включать не будут

В Белгородской области проверка систем оповещения от МЧС пройдёт по-другому

2 октября 2024, 06:16
Фото: Изображение Midjourney
Сирены и громкоговорители в Белгороде включать не будут

МЧС обратилось с важным заявлением к белгородцам по проверке систем оповещения

Сюжет
МЧС
2 октября в регионах России проверят работу систем оповещения. Однако в Белгородской области, в которой сирену приходится включать часто, проверка пройдёт по-другому, предупредили в пресс-службе МЧС.

Белгородская область 2 октября подключится к всероссийской проверке работы систем оповещения. Однако есть нюанс.

В регионе техническая проверка пройдёт без задействования электросирен и громкоговорителей. Напомним, что проверка запланирована на период с 10:40 до 10:43.

О всероссийской тренировке стало известно ещё 30 сентября. Помимо включения сирен, на ТВ- и радиоканалах запустят специальный сигнал, привлекающий внимание.

Громко будет не только в Белгороде: сирену включат в регионах РФ 2 октября
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