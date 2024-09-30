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Posted 30 сентября, 07:37

Published 30 сентября, 07:37

Modified 30 сентября, 07:39

Updated 30 сентября, 07:39

В регионах РФ проверят работу систем оповещения

Громко будет не только в Белгороде: сирену включат в регионах РФ 2 октября

30 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
В регионах РФ проверят работу систем оповещения

В России проверят работу систем оповещения

Сюжет
МЧС
О проверке предупреждает МЧС. В регионах подадут сигнал «Внимание всем!» для анализа работоспособности систем оповещения.

Работу систем оповещения проверят в регионах РФ. Мероприятие запланировано на 2 октября.

Как сообщили в пресс-службе федерального МЧС, среди прочего на одну минуту будет замещён эфир радио- и телеканалов с целью подачи сигнала «Внимание всем!».

В Белгороде, впрочем, сирены включают не только в целях проверки, а при реальных угрозах. Так, сработала она минувшей ночью, когда была объявлена ракетная опасность. К счастью, в этот раз обошлось без последствий.

Ранее психолог объяснил, насколько сильно влияет сирена на психику детей. Сами же белгородцы сначала просили сократить время работы сирены по ночам, а затем — хотя бы убрать голосовое оповещение.

В Белгороде ночью была ракетная опасность. Есть ли последствия?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Проверка#Россия#Система оповещения#Белгород#Сирена
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