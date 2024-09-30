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Posted 30 сентября, 14:19

Published 30 сентября, 14:19

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Сирены завтра включат в Белгороде, но не из-за обстрелов

В Белгороде три минуты будет громко: в мэрии объяснили, почему

30 сентября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
Сирены завтра включат в Белгороде, но не из-за обстрелов

Белгород подключится к всероссийской проверке систем оповещения

Сюжет
Проверка
В городе тоже включат сирены, но в рамках проверки. Подробности сообщили в мэрии.

В России 2 октября проверят работу систем оповещения. К проверке подключится и Белгород.

Сирены в столице приграничного региона будут работать с 10:40 до 10:43. Горожан просят не паниковать. Три минуты будут работать не только сирены, но и уличные громкоговорители.

Ранее в федеральном МЧС сообщили, что на радио и ТВ одну минуту будут передавать сигнал «Внимание всем!».

Проверку работы систем оповещения в Белгороде проводили ранее не только в рамках общероссийских учений. Однако в некоторых случаях её отменяли: когда, например, сирену приходилось включать из-за реальной угрозы.

Громко будет не только в Белгороде: сирену включат в регионах РФ 2 октября
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#Системы оповещения
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