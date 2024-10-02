В Белгороде изменился руководитель оператора платных парковок

Posted 2 октября, 07:39
Published 2 октября, 07:39
Modified 2 октября, 07:41
Updated 2 октября, 07:41
По данным Спарк-Интерфакс, новым руководителем оператора стал Сергей Лебеденко. Он пришёл на смену Оксаны Буравлевой, которая была генеральным директором организации с ноября 2020 года.
ООО «Городские парковки» является оператором платных парковок в Белгороде с 2014 года. Также компания функционирует на территории Воронежа, Курска и Липецка. Планируется сделать платные парковки в Орле.
По итогам 2023 года «Городские парковки» отчитались о выручке от продажи на 271,9 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 60,5 млн рублей, чистые активы — 413,2 млн рублей.
Напомним, что совсем недавно разразился спор вокруг законности платной парковки в центре Белгорода. В мэрии заявили о соответствии с федеральным законом. В то же время парковка около жилищного комплекса «Париж» в центре города стала бесплатной, что вызвало дополнительное внимание к этому вопросу.
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