В Белгороде изменился руководитель оператора платных парковок

Напомним, что совсем недавно разразился спор вокруг законности платной парковки в центре Белгорода. В мэрии заявили о соответствии с федеральным законом. В то же время парковка около жилищного комплекса «Париж» в центре города стала бесплатной, что вызвало дополнительное внимание к этому вопросу.