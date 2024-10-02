На ОЭМК реализуется проект по повышению транспортной безопасности

Каждый автошлаковоз оборудован тремя камерами. Изображение поступает на экран монитора внутри кабины, чтобы водитель мог контролировать ситуацию. Аналогичный тепловизор был установлен на одном из автошлаковозов ОЭМК несколько лет назад и хорошо себя зарекомендовал. Система чётко распознаёт технику на расстоянии до 300 метров и человека на расстоянии до 50 метров.