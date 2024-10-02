На ОЭМК реализуется проект по повышению транспортной безопасности

Posted 2 октября, 09:47
Published 2 октября, 09:47
Modified 2 октября, 09:49
Updated 2 октября, 09:49
Это одно из мероприятий Металлоинвеста по повышению транспортной безопасности на предприятии Компании. Стоимость оборудования составила 19 млн рублей.
Каждый автошлаковоз оборудован тремя камерами. Изображение поступает на экран монитора внутри кабины, чтобы водитель мог контролировать ситуацию. Аналогичный тепловизор был установлен на одном из автошлаковозов ОЭМК несколько лет назад и хорошо себя зарекомендовал. Система чётко распознаёт технику на расстоянии до 300 метров и человека на расстоянии до 50 метров.
«Шлак остывает с 1000 до 100 градусов Цельсия. В холодный период из-за этого образуется большая концентрация пара. Видимость на шлаковом дворе электросталеплавильного цеха становится практически нулевой, что увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций, — поясняет механик автотранспортного цеха ОЭМК Владислав Филиппенко. — Благодаря тепловизорам водитель видит силуэт тепла, другие машины, персонал, дорогу и окружающую обстановку. Это очень важно для предотвращения несчастных случаев и улучшения условий труда».
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