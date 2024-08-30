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Мемориал

При поддержке Металлоинвеста реконструирован мемориал в старооскольском селе Крутое

30 августа 2024, 13:10
Фото: Управление корпоративных коммуникаций АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
Мемориал
При поддержке Металлоинвеста в старооскольском селе Крутое проведена реконструкция мемориала, установленного в честь жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны. Стоимость работ составила 5 млн рублей.

Средства выделены Компанией в рамках Программы мероприятий социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области.

На мемориальной стеле, обрамленной фигурами летящих журавлей, установлены гранитные таблички с именами жителей села, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной. В центре стелы размещен орден Отечественной войны I степени. У ее основания находится гранитная плита для возложения цветов и венков.

Реконструкция мемориала продолжалась с апреля по август 2024 года. Специалисты ООО «Аскольд» укрепили стелу и облицевали ее композитным материалом. Восстановили памятные мемориальные таблички, выполнили подсветку. Отреставрировали накладную конструкцию в виде ордена и кованое ограждение на подпорной стене вокруг стелы.

Приведена в порядок близлежащая территория. Уложена тротуарная плитка, обустроены сходы и пандус для маломобильных граждан. Установлены современные светодиодные светильники, лавочки и урны. Высажены деревья, цветы, кустарники, газон.

«С первых дней Великой Отечественной войны жители нашего села сражались в рядах Советской Армии. 153 уроженца Крутого и близлежащих хуторов не вернулись с полей сражений. Многие мирные жители погибли в 1942–1943 годы во время оккупации, — рассказала начальник управления Городищенской сельской территории Ирина Плутахина. — 9 мая 1997 года в память о них был открыт мемориал. Спустя 27 лет комплекс полностью реконструирован. Спасибо Металлоинвесту за вклад в сохранение памяти и нашей истории».
«Крутое — родное для меня село. В 1997 году, подростком, я выступал на открытии этого мемориала. Сегодня мне особенно приятно, что наша Компания участвует в его преображении», — поделился управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов.
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