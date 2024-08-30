При поддержке Металлоинвеста реконструирован мемориал в старооскольском селе Крутое

На мемориальной стеле, обрамленной фигурами летящих журавлей, установлены гранитные таблички с именами жителей села, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной. В центре стелы размещен орден Отечественной войны I степени. У ее основания находится гранитная плита для возложения цветов и венков.