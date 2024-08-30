При поддержке Металлоинвеста реконструирован мемориал в старооскольском селе Крутое

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На мемориальной стеле, обрамленной фигурами летящих журавлей, установлены гранитные таблички с именами жителей села, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной. В центре стелы размещен орден Отечественной войны I степени. У ее основания находится гранитная плита для возложения цветов и венков.
Реконструкция мемориала продолжалась с апреля по август 2024 года. Специалисты ООО «Аскольд» укрепили стелу и облицевали ее композитным материалом. Восстановили памятные мемориальные таблички, выполнили подсветку. Отреставрировали накладную конструкцию в виде ордена и кованое ограждение на подпорной стене вокруг стелы.
Приведена в порядок близлежащая территория. Уложена тротуарная плитка, обустроены сходы и пандус для маломобильных граждан. Установлены современные светодиодные светильники, лавочки и урны. Высажены деревья, цветы, кустарники, газон.
«С первых дней Великой Отечественной войны жители нашего села сражались в рядах Советской Армии. 153 уроженца Крутого и близлежащих хуторов не вернулись с полей сражений. Многие мирные жители погибли в 1942–1943 годы во время оккупации, — рассказала начальник управления Городищенской сельской территории Ирина Плутахина. — 9 мая 1997 года в память о них был открыт мемориал. Спустя 27 лет комплекс полностью реконструирован. Спасибо Металлоинвесту за вклад в сохранение памяти и нашей истории».
«Крутое — родное для меня село. В 1997 году, подростком, я выступал на открытии этого мемориала. Сегодня мне особенно приятно, что наша Компания участвует в его преображении», — поделился управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов.