Металлоинвест принял участие в Форуме объединённых культур

Posted 16 сентября, 13:41
Published 16 сентября, 13:41
Modified 16 сентября, 13:43
Updated 16 сентября, 13:43
Участники дискуссии — представители бизнеса, органов власти, продюсеры, актеры — обсудили роль культуры в формировании креативной и производительной среды для компаний, городов и страны в целом.
Модератором выступил председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который отметил невозможность строительства современной экономики без опоры на культурную базу.
Спикеры отметили, что сегодня бизнес не просто финансирует отдельные культурные проекты на меценатской основе, а самостоятельно выступает с культурными инициативами и интегрирует их в свои собственные модели развития.
Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова подчеркнула, что для крупных промышленных предприятий проекты в сфере культуры и искусства — это часть стратегии развития территорий, повышения качества жизни. Культурная среда является основой для развития человека, а именно люди определяют успех бизнеса.
Возможности привлечения квалифицированных кадров и реализации инновационных проектов напрямую зависят от привлекательности промышленных городов для жизни, наличия в них творческой атмосферы и насыщенной культурной повестки.
«В наших городах в Белгородской и Курской областях ежегодно проводится около 200 культурных мероприятий, — рассказала Юлия Мазанова. — Искусство помогает почувствовать любовь к своему городу, гордость за профессию, причастность к большому делу. На днях в Старом Осколе и Губкине состоялись гастроли оркестра „Виртуозы Москвы“. Зрители были благодарны музыкантам за целительную силу искусства, которое объединяет людей и укрепляет веру в будущее».
Юлия Мазанова также отметила, что согласно Индексу качества жизни территорий, рассчитанному на основе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, показатель «Проведение свободного времени» в Губкине составляет 85,44 пункта, в Старом Осколе — 73,78 при среднем уровне по городам индекса в 45,26.
«Цифры показывают, что инвестиции в культуру помогают формировать культурную идентичность городов — через грантовые конкурсы, поддержку молодых талантов и создание возможностей для реализации их творческих проектов. Культура объединяет, дает нам устойчивость, и, главное, веру в то, что мы делаем», — заключила Юлия Мазанова.
Подытоживая панельную дискуссию, Игорь Шувалов отметил, что «понимание того, что бизнес — это одна из основ продвижения культуры» должно является одной из основ для дальнейшего развития общества.