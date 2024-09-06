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Металлоинвест направил 43 млн рублей на подготовку учебных учреждений Старого Оскола

Металлоинвест направил 43 млн рублей на подготовку учебных учреждений Старого Оскола

6 сентября 2024, 14:41
Компания «Металлоинвест» направила 43 млн рублей на подготовку школ и учреждений профессионального образования Старого Оскола к новому учебному году. Средства выделены в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства между Металлоинвестом и правительством Белгородской области.

16 млн рублей было направлено на ремонт кровли, помещений, приобретение оборудования и благоустройство территории лицея №3, школ №2 и №40.

В СТИ НИТУ «МИСИС» отремонтированы помещения общежития, аудитории Центра прикладных интеллектуальных систем и Мастерской молодежного инновационного творчества. В аудитории приобретено сетевое оборудование и мебель. Продолжается ремонт в помещениях учебного корпуса СТИ. Новое оборудование вскоре появится в лаборатории автоматизированных систем управления робототехническим оборудованием. Закуплено оборудование и инструменты для проведения демонстрационного экзамена по программам СПО. На эти цели Металлоинвест направил 20 млн рублей.

7 млн рублей Компания инвестировала в реализацию корпоративной программы профессионального развития педагогов «Вместе! С образованием». 26 учителей из восьми школ Старого Оскола приняли участие в нескольких образовательных интенсивах, на которых познакомились с передовыми подходам в образовании и изучили современные инструменты профориентации школьников.

Традиционно была оказана помощь в подготовке к школе тем, кто в ней особенно нуждается. 25 ранцев с набором канцелярских принадлежностей от Металлоинвеста по инициативе управляющего директора ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилла Чернова были вручены детям из многодетных семей Старого Оскола, в которых воспитываются семь и более детей. Ранцы со школьными принадлежностями для ребят из многодетных и малообеспеченных семей также собрали волонтеры Металлоинвеста.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Металлоинвест#Ремонт#Образование#Педагоги#Пожертвование
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