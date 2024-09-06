Металлоинвест направил 43 млн рублей на подготовку учебных учреждений Старого Оскола

Традиционно была оказана помощь в подготовке к школе тем, кто в ней особенно нуждается. 25 ранцев с набором канцелярских принадлежностей от Металлоинвеста по инициативе управляющего директора ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилла Чернова были вручены детям из многодетных семей Старого Оскола, в которых воспитываются семь и более детей. Ранцы со школьными принадлежностями для ребят из многодетных и малообеспеченных семей также собрали волонтеры Металлоинвеста.