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Posted 1 октября, 14:54

Published 1 октября, 14:54

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Последствия обстрела в Белгородской области

Храм и братская могила в Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ

1 октября 2024, 14:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела в Белгородской области
Сюжет
Обстрел
ВСУ ударили по селу Волоконовского района. Пострадавших нет, однако разрушения получили храм, братская могила и другие объекты.

Днём 1 октября под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. В результате атаки повреждения получили Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году», а также Дом культуры.

Кроме того, повреждения кровли получил один частный дом, а у припаркованного вблизи него легкового авто выбило окна.

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Последствия обстрела в Белгородской областиПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области Последствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области Последствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области Последствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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