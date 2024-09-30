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Posted 30 сентября, 09:55

Published 30 сентября, 09:55

Modified 30 сентября, 10:08

Updated 30 сентября, 10:08

Осенний призыв начнётся в РФ 1 октября

Сколько человек планируется призвать на службу осенью?

30 сентября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Осенний призыв начнётся в РФ 1 октября

Путин подписал указ об осеннем призыве

Сюжет
Армия
Осенний призыв в России стартует уже завтра, 1 октября. Продлится он до конца декабря. Информация о том, сколько человек планируется призвать на службу, содержится в указе президента.

В России с октября по конец декабря будет идти осенний призыв. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Известно, что по результатам этой осенней кампании планируется призвать 133 тысячи человек. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В Минобороны ранее заверили, что срочников не будут отправлять в новые регионы для выполнения задач СВО. На вопрос о том, перенаправят ли призывников в Курскую область, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал чёткого ответа, а лишь переадресовал обращение в военное ведомство, пишет ТАСС.

Повестки в ходе осенней кампании будут рассылать бумажные, электронные будут тестировать лишь в трёх регионах. Кроме того, призывники могут в досудебном порядке подать жалобу через «Госуслуги», если не согласны с решением комиссии.

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#Инна Рогова#Общество#Владимир Путин#Служба#Россия#Осенний призыв#Армия#Указ#Дмитрий Песков
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