Сколько человек планируется призвать на службу осенью?

Posted 30 сентября, 09:55
Published 30 сентября, 09:55
Modified 30 сентября, 10:08
Updated 30 сентября, 10:08
В России с октября по конец декабря будет идти осенний призыв. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Известно, что по результатам этой осенней кампании планируется призвать 133 тысячи человек. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
В Минобороны ранее заверили, что срочников не будут отправлять в новые регионы для выполнения задач СВО. На вопрос о том, перенаправят ли призывников в Курскую область, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал чёткого ответа, а лишь переадресовал обращение в военное ведомство, пишет ТАСС.
Повестки в ходе осенней кампании будут рассылать бумажные, электронные будут тестировать лишь в трёх регионах. Кроме того, призывники могут в досудебном порядке подать жалобу через «Госуслуги», если не согласны с решением комиссии.
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