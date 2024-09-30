Сколько человек планируется призвать на службу осенью?

В Минобороны ранее заверили, что срочников не будут отправлять в новые регионы для выполнения задач СВО. На вопрос о том, перенаправят ли призывников в Курскую область, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал чёткого ответа, а лишь переадресовал обращение в военное ведомство, пишет ТАСС.