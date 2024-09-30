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Posted 30 сентября, 08:43

Published 30 сентября, 08:43

Modified 30 сентября, 08:45

Updated 30 сентября, 08:45

В России готовятся к осеннему призыву

Осенний призыв: какую повестку ждать и как обжаловать решение, если не согласен

30 сентября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
В России готовятся к осеннему призыву

В России с 1 октября начинается осенний призыв

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Отправление со сборных пунктов начнётся уже с 15 октября. Особенностью этой осенней кампании станет то, что призывники смогут обжаловать решение комиссий через «Госуслуги», сообщили в Минобороны РФ.

С 1 октября в России стартует осенний призыв. В плановом порядке он продолжится по 31 декабря. Другие сроки определены только для Крайнего Севера и отдельных территорий — из-за климатических особенностей. Первых призывников отправят со соборных пунктов уже 15 октября.

Срок службы бойцов по призыву — год. В Минобороны заверили, что призывников не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.

Рассказали в военном ведомстве и об особенностях этой осенней кампании. Так, призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения, принятые комиссиями. Сделать это можно через «Госуслуги», а также при личной подаче заявления в МФЦ.

Этой осенью будут рассылать бумажные повестки. Хотя ранее появилась информация о том, что в трёх регионах тестируют их электронные версии. Бумажные повестки призывники могут получить лично под расписку или заказными письмами.

С 15 октября по вторникам и четвергам призывники и их родственники могут задать интересующие вопросы на прямую линию Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что по итогам весенней кампании 2024 года на службу призвано 150 тысяч человек. Наиболее организованно набор провели в Москве и 15 регионах, Белгородская область в их число не вошла.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Госуслуги#Служба#Россия#Осенний призыв#Жалоба#Минобороны#Повестки
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