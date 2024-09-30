Осенний призыв: какую повестку ждать и как обжаловать решение, если не согласен

Posted 30 сентября, 08:43
Published 30 сентября, 08:43
Modified 30 сентября, 08:45
Updated 30 сентября, 08:45
С 1 октября в России стартует осенний призыв. В плановом порядке он продолжится по 31 декабря. Другие сроки определены только для Крайнего Севера и отдельных территорий — из-за климатических особенностей. Первых призывников отправят со соборных пунктов уже 15 октября.
Срок службы бойцов по призыву — год. В Минобороны заверили, что призывников не будут привлекать к выполнению задач СВО в новых регионах.
Рассказали в военном ведомстве и об особенностях этой осенней кампании. Так, призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения, принятые комиссиями. Сделать это можно через «Госуслуги», а также при личной подаче заявления в МФЦ.
Этой осенью будут рассылать бумажные повестки. Хотя ранее появилась информация о том, что в трёх регионах тестируют их электронные версии. Бумажные повестки призывники могут получить лично под расписку или заказными письмами.
С 15 октября по вторникам и четвергам призывники и их родственники могут задать интересующие вопросы на прямую линию Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что по итогам весенней кампании 2024 года на службу призвано 150 тысяч человек. Наиболее организованно набор провели в Москве и 15 регионах, Белгородская область в их число не вошла.
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