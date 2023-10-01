В России стартовал осенний призыв. Какие изменения ждут белгородцев?

В России ещё не создан Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, поэтому правила вручения и получения повесток остаются прежними. Сотрудник военкомата должен будет вручить повестку лично под роспись на работе, в учебном заведении или на дому не позднее, чем за три дня до срока, указанного в повестке. Также повестка может прийти по почте.