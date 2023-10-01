В России стартовал осенний призыв. Какие изменения ждут белгородцев?

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:12
Сегодня, 1 октября, по всей России началась осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря и затронет россиян от 18 до 27 лет. На прохождение срочной службы планируется направить 130 тыс. человек. Длительность службы составит 12 месяцев, а срочников обещают не направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картополов сообщил, что осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдёт без изменений. Однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет повышен — белгородцам придётся заплатить от 10 до 30 тыс. рублей.
В России ещё не создан Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, поэтому правила вручения и получения повесток остаются прежними. Сотрудник военкомата должен будет вручить повестку лично под роспись на работе, в учебном заведении или на дому не позднее, чем за три дня до срока, указанного в повестке. Также повестка может прийти по почте.
Кроме этого, с 17 октября начнёт работать прямая линия по вопросам призыва. Белгородцы могут задавать свои вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.
В Белгородской области тоже подписали документ о призыве: состав областной призывной комиссии возглавит губернатор Вячеслав Гладков. Также весенний призыв в 2023 году прошёл наиболее организовано в десяти субъектах России, включая Белгородскую область.
Напомним, что с 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста для срочной службы увеличат до 30 лет.