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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В России правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

В России стартовал осенний призыв. Какие изменения ждут белгородцев?

1 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI

В России правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

Осенний призыв пройдёт по всей России с 1 октября до 31 декабря. За это время на прохождение срочной службы планируется направить 130 тыс. человек. Сколько продлится служба, будут ли срочников отправлять в зону СВО и каким будет штраф за неявку в военкомат рассказали журналисты RTVI.

Сегодня, 1 октября, по всей России началась осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря и затронет россиян от 18 до 27 лет. На прохождение срочной службы планируется направить 130 тыс. человек. Длительность службы составит 12 месяцев, а срочников обещают не направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картополов сообщил, что осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдёт без изменений. Однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет повышен — белгородцам придётся заплатить от 10 до 30 тыс. рублей.

В России ещё не создан Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, поэтому правила вручения и получения повесток остаются прежними. Сотрудник военкомата должен будет вручить повестку лично под роспись на работе, в учебном заведении или на дому не позднее, чем за три дня до срока, указанного в повестке. Также повестка может прийти по почте.

Кроме этого, с 17 октября начнёт работать прямая линия по вопросам призыва. Белгородцы могут задавать свои вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

В Белгородской области тоже подписали документ о призыве: состав областной призывной комиссии возглавит губернатор Вячеслав Гладков. Также весенний призыв в 2023 году прошёл наиболее организовано в десяти субъектах России, включая Белгородскую область.

Напомним, что с 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста для срочной службы увеличат до 30 лет.

Осенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам
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