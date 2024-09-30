Было мало разрушений? Белгородец ударил молотком по пострадавшей при атаке остановке

Posted 30 сентября, 14:09
Published 30 сентября, 14:09
Modified 30 сентября, 14:11
Updated 30 сентября, 14:11
В конце прошлой недели, 27 сентября, в Сети распространилась видеозапись с молодым человеком, который «избил» остановку на улице Конева кулаками и молотком. Позже видео заметили сотрудники правоохранительных органов, которые организовали проверку случившегося.
По их информации, хулиганом оказался 23-летний местный житель, который повредил остановочный комплекс, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Однако зачем белгородец так поступил, он объяснить не смог.
В настоящее время полицейские проводят проверку случившегося и рассчитывают сумму нанесённого остановке ущерба. Против белгородца могут возбудить уголовное дело.
Напомним, что остановка на Конева уже была повреждена из-за майских обстрелов, последствия которых ещё не успели убрать. Изначально её планировали отремонтировать до конца июля, однако затем изменили сроки до конца октября.
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