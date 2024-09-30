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Posted 30 сентября, 14:09

Published 30 сентября, 14:09

Modified 30 сентября, 14:11

Updated 30 сентября, 14:11

Пострадавшая при обстреле остановка на Конева

Было мало разрушений? Белгородец ударил молотком по пострадавшей при атаке остановке

30 сентября 2024, 14:09
Фото: bel.ru
Пострадавшая при обстреле остановка на Конева

Белгородец повредил и без того разрушенную при обстреле остановку

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородец попал на запись видеокамер. На ней видно, как молодой человек сначала ударил по остановке кулаками, а затем молотком. За дело взялись сотрудники правоохранительных органов, отметили в региональном УМВД.

В конце прошлой недели, 27 сентября, в Сети распространилась видеозапись с молодым человеком, который «избил» остановку на улице Конева кулаками и молотком. Позже видео заметили сотрудники правоохранительных органов, которые организовали проверку случившегося.

По их информации, хулиганом оказался 23-летний местный житель, который повредил остановочный комплекс, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Однако зачем белгородец так поступил, он объяснить не смог.

В настоящее время полицейские проводят проверку случившегося и рассчитывают сумму нанесённого остановке ущерба. Против белгородца могут возбудить уголовное дело.

Напомним, что остановка на Конева уже была повреждена из-за майских обстрелов, последствия которых ещё не успели убрать. Изначально её планировали отремонтировать до конца июля, однако затем изменили сроки до конца октября.

В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Хулиган#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Разрушения
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