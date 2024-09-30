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Posted 30 сентября, 10:27

Published 30 сентября, 10:27

Modified 30 сентября, 10:27

Updated 30 сентября, 10:27

Два человека погибли в авариях в Белгородской области

Белгородец погиб в аварии из-за сердечного приступа

30 сентября 2024, 10:27
Фото: 1MI
Два человека погибли в авариях в Белгородской области

Два человека погибли в ДТП за день в Белгородской области

Сюжет
ДТП
За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. Травмированы трое, ещё двое участников дорожного движения погибли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Смертельная авария 29 сентября произошла в Старооскольском городском округе. 51-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. Водитель в результате происшествия скончался. Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

В результате ещё одного ДТП в Старом Осколе пострадал 72-летний мужчина, который переходил дорогу вне пешеходного перехода — на него наехал ВАЗ-2106 под управлением 42-летнего водителя. Пострадавшего госпитализировали.

Ещё одна авария накануне произошла в Белгородском районе. ВАЗ-2103 наехал на опору ЛЭП. 31-летний водитель скончался на месте происшествия, а двое его пассажиров — 21 года и 32 лет — пострадали.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Пострадавшие#Погибшие#Белгород#Автомобильная авария
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