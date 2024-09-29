bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 13:34

Published 29 сентября, 13:34

Modified 29 сентября, 13:36

Updated 29 сентября, 13:36

Обстрел ВСУ

Дроны атаковали три населённых пункта Белгородской области, повреждены дома и ГАЗель

29 сентября 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел ВСУ

В Белгородской области несколько украинских БПЛА атаковали частные дома ГАЗель

Сюжет
Пожар
Беспилотники атаковали Белгородскую область, причинив значительные повреждения частным домам в селах Вязовое и Муром и став причиной пожаров. Также дроны нанесли ущерб ГАЗели в Шебекино. Водитель остался цел. Пострадавших после атаки ВСУ нет

Под атаку беспилотников ВСУ, согласно официальной информации, попали Вязовое, Муром и Шебекино. Сообщается, что пострадавших после всех трёх инцидентов нет.

В Краснояружском районе в селе Вязовое возник пожар после падения и детонации дрона в частном доме. ИЖС серьёзно пострадало.

В Шебекинском горокруге после атаки ещё одного украинского дрона пострадал частный дом в посёлке Муром из-за возникшего после взрыва пожара. Другой беспилотник повредил фасад ещё одного частного дома.

В Шебекино повреждения получила ГАЗель. Её атаковал FPV-дрон. Водитель транспортного средств остался жив и без ранений.

Сведения о последствиях происшествий уточняются.

Также ранее белгородцы заметили несколько столбов дыма. Возгорания возникли в Шебекинском и Валуйском горокругах. Причины пожар неизвестны. Предварительна, горят леса.

На этот раз в Валуйском горокруге: белгорордцы заметили ещё одно сильное задымление
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы сообщают о задымлении: Новая Таволжанка попала под огонь ВСУГладков рассказал, почему не поехал на встречу с диверсантами в Новой ТаволжанкеПосле артиллерийского обстрела ВСУ ранены две женщины в белгородском приграничье
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пожар#Возгорание#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Разрушения#Атака ВСУ#Беспилотники#Обстрелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика