Дроны атаковали три населённых пункта Белгородской области, повреждены дома и ГАЗель

Posted 29 сентября, 13:34
Published 29 сентября, 13:34
Modified 29 сентября, 13:36
Updated 29 сентября, 13:36
Под атаку беспилотников ВСУ, согласно официальной информации, попали Вязовое, Муром и Шебекино. Сообщается, что пострадавших после всех трёх инцидентов нет.
В Краснояружском районе в селе Вязовое возник пожар после падения и детонации дрона в частном доме. ИЖС серьёзно пострадало.
В Шебекинском горокруге после атаки ещё одного украинского дрона пострадал частный дом в посёлке Муром из-за возникшего после взрыва пожара. Другой беспилотник повредил фасад ещё одного частного дома.
В Шебекино повреждения получила ГАЗель. Её атаковал FPV-дрон. Водитель транспортного средств остался жив и без ранений.
Сведения о последствиях происшествий уточняются.
Также ранее белгородцы заметили несколько столбов дыма. Возгорания возникли в Шебекинском и Валуйском горокругах. Причины пожар неизвестны. Предварительна, горят леса.
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