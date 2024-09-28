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Posted 28 сентября, 16:25

Published 28 сентября, 16:25

Modified 28 сентября, 16:27

Updated 28 сентября, 16:27

После артиллерийского обстрела ВСУ ранены две женщины в белгородском приграничье

После артиллерийского обстрела ВСУ ранены две женщины в белгородском приграничье

28 сентября 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
ВСУ обстреляли село Петровка в Белгородском районе. Ранения получили две местных жительницы, сообщил Вячеслав Гладков.

После взрывов артиллерийских снарядов в селе Петровка две женщины получили минно-взрывные травмы. У одной, кроме этого, — ещё осколочные ранения рук и ног и сотрясение головного мозга. Бригады скорой помощи доставили их в горбольницу №2 Белгорода.

Из последствий обстрела в селе — выбитые окна и посечённые заборы и крыши в четырёх частных домовладениях. Также повреждены гараж и легковой автомобиль.

Шебекинский округ снова атаковали беспилотниками. В самом Шебекино FPV-дрон взорвался на крыше торговых модулей рынка. В селе Муром в двух домах посекло заборы, а ещё один БПЛА повредил гараж.

Утром в Шебекино в результате обстрела погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. В Валуйском округе мужчина ранен после взрыва беспилотника.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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