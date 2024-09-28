После артиллерийского обстрела ВСУ ранены две женщины в белгородском приграничье

После взрывов артиллерийских снарядов в селе Петровка две женщины получили минно-взрывные травмы. У одной, кроме этого, — ещё осколочные ранения рук и ног и сотрясение головного мозга. Бригады скорой помощи доставили их в горбольницу №2 Белгорода.