На этот раз в Валуйском горокруге: белгорордцы заметили ещё одно сильное задымление

Ранее жители Белгородской области делились кадрами столбов дыма в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга, которая попала под обстрел со стороны ВСУ. Однако теперь задымление — на территории Валуйского городского округа. Как и в первом случае, предположительно, горит лес. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.