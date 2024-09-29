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Posted 29 сентября, 12:47

Published 29 сентября, 12:47

Modified 29 сентября, 12:56

Updated 29 сентября, 12:56

Пожар

На этот раз в Валуйском горокруге: белгорордцы заметили ещё одно сильное задымление

29 сентября 2024, 12:47
Фото: Белгород — Молния
Пожар

В Белгородской области заметили ещё одно вероятное возгорание в лесу

Сюжет
Новости Белгорода
В Валуйском городском округе возникло сильное задымление, которое, как и в случае с Новой Таволжанкой Шебекинского городского округа, вероятно, связано с пожарами в лесу, но причины возгорания пока неизвестны.

Ранее жители Белгородской области делились кадрами столбов дыма в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга, которая попала под обстрел со стороны ВСУ. Однако теперь задымление — на территории Валуйского городского округа. Как и в первом случае, предположительно, горит лес. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.

Белгородцы сообщают о задымлении: Новая Таволжанка попала под огонь ВСУ
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