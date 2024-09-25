Не хочешь прилётов — заплати: белгородским предприятиям рассылают странные письма

Posted 25 сентября, 06:14
Published 25 сентября, 06:14
Modified 25 сентября, 06:29
Updated 25 сентября, 06:29
В Белгородской области появилась новая мошенническая схема. На предприятия рассылают письма с посылом: не хочешь прилётов на территории — заплати.
По словам Вячеслава Гладкова, такие обращения получили предприятия в Шебекинском горокруге. Рассылают их мошенники. Поэтому при получении таких писем нужно обращаться в полицию.
Впрочем, аферисты пользуются не только напряжённой оперативной обстановкой — зачастую они играют на банальном желании жертв заработать. Так, за восемь месяцев белгородцы отдали лжеброкерам свыше 50 млн рублей. В регионе ранее раскрыли и очередную финансовую пирамиду: примечательно, что её создателем оказался 19-летний парень.