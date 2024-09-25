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Posted 25 сентября, 06:14

Published 25 сентября, 06:14

Modified 25 сентября, 06:29

Updated 25 сентября, 06:29

В Белгородской области выявили новую мошенническую схему

Не хочешь прилётов — заплати: белгородским предприятиям рассылают странные письма

25 сентября 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области выявили новую мошенническую схему

Гладков сообщил о новой мошеннической схеме в белгородском приграничье

Сюжет
Мошенничество
Соответствующие письма, по словам губернатора, поступают на шебекинские предприятия. Вячеслав Гладков рекомендовал руководителям компаний при получении таких писем обращаться в полицию.

В Белгородской области появилась новая мошенническая схема. На предприятия рассылают письма с посылом: не хочешь прилётов на территории — заплати.

По словам Вячеслава Гладкова, такие обращения получили предприятия в Шебекинском горокруге. Рассылают их мошенники. Поэтому при получении таких писем нужно обращаться в полицию.

Впрочем, аферисты пользуются не только напряжённой оперативной обстановкой — зачастую они играют на банальном желании жертв заработать. Так, за восемь месяцев белгородцы отдали лжеброкерам свыше 50 млн рублей. В регионе ранее раскрыли и очередную финансовую пирамиду: примечательно, что её создателем оказался 19-летний парень.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Прилёты
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