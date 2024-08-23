Старооскольцы стали жертвами финансовой пирамиды. Её создателем был 19-летний парень

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сотрудники уголовного розыска старооскольского УМВД задержали 19-летнего жителя соседнего региона, которого обвиняют в организации мошеннической схемы. Известно, что мужчина брал под проценты деньги у физических лиц, сообщая, что такой вклад позволит им получить высокую прибыль. Но назад средства он не возвращал.
С заявлением на парня в правоохранительные органы обратились уже 15 человек, однако пострадавших может быть гораздо больше. Все они отметили, что доверились аферисту, но лишились как собственных денег, так и потенциального заработка.
При этом в самом начале парень возвращал некоторым «клиентам» деньги с учётом дивидендов. Несмотря на то, что таких «везунчиков» оказалось немного, они помогли ему в привлечении других — сработало сарафанное радио.
Общий ущерб, причинённый жителям, составляет примерно 7 млн рублей.
В отношении мошенника возбудили уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время у него изъяли технические средства и автомобиль, а также запретили выезжать за пределы области.