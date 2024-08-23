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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Молодой серийный мошенник обманул старооскольцев на 7 млн рублей

Старооскольцы стали жертвами финансовой пирамиды. Её создателем был 19-летний парень

23 августа 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney

Молодой серийный мошенник обманул старооскольцев на 7 млн рублей

19-летний житель другого региона обманывал старооскольцев на деньги, обещая им высокую прибыль. В общей сложности пострадавшие лишились около 7 млн рублей, потому что доверились «проверенному» их знакомыми человеку. Подробнее о мошеннической схеме рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники уголовного розыска старооскольского УМВД задержали 19-летнего жителя соседнего региона, которого обвиняют в организации мошеннической схемы. Известно, что мужчина брал под проценты деньги у физических лиц, сообщая, что такой вклад позволит им получить высокую прибыль. Но назад средства он не возвращал.

С заявлением на парня в правоохранительные органы обратились уже 15 человек, однако пострадавших может быть гораздо больше. Все они отметили, что доверились аферисту, но лишились как собственных денег, так и потенциального заработка.

При этом в самом начале парень возвращал некоторым «клиентам» деньги с учётом дивидендов. Несмотря на то, что таких «везунчиков» оказалось немного, они помогли ему в привлечении других — сработало сарафанное радио.

Общий ущерб, причинённый жителям, составляет примерно 7 млн рублей.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время у него изъяли технические средства и автомобиль, а также запретили выезжать за пределы области.

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