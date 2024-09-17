«Отмазать» от ДТП и заработать на бирже: каким уловкам мошенников верят пенсионеры

Posted 17 сентября, 07:03
Published 17 сентября, 07:03
Modified 17 сентября, 07:05
Updated 17 сентября, 07:05
С начала года на удочку мошенников попались 586 пенсионеров из Белгородской области. 243 человека поверили псевдобанкирам, которые предлагали им оформить встречный кредит, чтобы предотвратить кражу их денежных средств. Эти деньги нужно было якобы перевести на безопасный счёт.
Другая распространённая схема обмана связана с родственниками: аферисты звонят пенсионерам и сообщают, что их близкие попали в ДТП. Чтобы якобы избавить их от уголовной ответственности, мошенники просят передать определённую сумму «полицейским». Этой уловке поверили 104 пожилых человека.
Оставшиеся 98 пенсионеров хотели заработать на инвестициях, но наткнулись на мошенников, которые просто присвоили все деньги белгородцев себе.