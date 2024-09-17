«Отмазать» от ДТП и заработать на бирже: каким уловкам мошенников верят пенсионеры

С начала года на удочку мошенников попались 586 пенсионеров из Белгородской области. 243 человека поверили псевдобанкирам, которые предлагали им оформить встречный кредит, чтобы предотвратить кражу их денежных средств. Эти деньги нужно было якобы перевести на безопасный счёт.