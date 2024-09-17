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Posted 17 сентября, 07:03

Published 17 сентября, 07:03

Modified 17 сентября, 07:05

Updated 17 сентября, 07:05

Зачастую жертвами мошенников становятся именно пенсионеры

«Отмазать» от ДТП и заработать на бирже: каким уловкам мошенников верят пенсионеры

17 сентября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
Зачастую жертвами мошенников становятся именно пенсионеры

За девять месяцев мошенники украли деньги у 586 белгородских пенсионеров

Сюжет
Мошенничество
Часть из них аферисты просили оформить в кредит, другим сообщали о попавших в беду родственниках, а третьим предлагали заработать на инвестициях. Подробнее о мошеннических схемах рассказали сотрудники регионального УМВД.

С начала года на удочку мошенников попались 586 пенсионеров из Белгородской области. 243 человека поверили псевдобанкирам, которые предлагали им оформить встречный кредит, чтобы предотвратить кражу их денежных средств. Эти деньги нужно было якобы перевести на безопасный счёт.

Другая распространённая схема обмана связана с родственниками: аферисты звонят пенсионерам и сообщают, что их близкие попали в ДТП. Чтобы якобы избавить их от уголовной ответственности, мошенники просят передать определённую сумму «полицейским». Этой уловке поверили 104 пожилых человека.

Оставшиеся 98 пенсионеров хотели заработать на инвестициях, но наткнулись на мошенников, которые просто присвоили все деньги белгородцев себе.

Что делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пенсионеры#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Аферисты
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