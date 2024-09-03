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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Почти половину от всех потерянных средств белгородцы взяли в кредит.

Осторожно, мошенники: белгородцы потеряли более 50 млн рублей, отдав их лжеброкерам

3 сентября 2024, 14:33
Фото: Изображение Midjourney
Почти половину от всех потерянных средств белгородцы взяли в кредит.

Белгородцы отдали псевдоброкерам больше 50 млн рублей

Мошенники обманывают жителей Белгородской области, обещая помощь на финансовом рынке. Как не потерять свои деньги? В УМВД рассказали о популярных схемах мошенничества.

С 1 августа по 3 сентября в Белгородской области зафиксировано 97 случаев мошенничества. Жертвами стали люди, которые искали дополнительный заработок на инвестициях.

Пострадавшие в общей сложности потеряли более 50 миллионов рублей. При этом свыше 23,5 миллиона рублей белгородцы взяли в кредит.

Чаще всего люди самостоятельно находят предложения о заработке на биржах, инвестициях или криптовалюте в интернете. Это могут быть всплывающие рекламные баннеры со ссылкой, которая перенаправляет человека на сайт. Там его просят ввести персональные данные и номер телефона.

Мошенники часто прикрываются названиями крупных компаний, чтобы к ним прониклись доверием. С жертвой связываются псевдоброкеры, менеджеры, трейдеры или аналитики Они обещают свою помощь на финансовом рынке. По их указанию человек устанавливает на телефон приложение якобы инвестиционной площадки. На самом деле это приложение имитирует рост дохода, но не позволяет вывести деньги.

Биржевые мошенники также могут рассылать заманчивые предложения по почте или звонить по телефону. Множество каналов, предлагающих сверхприбыль, появилось в мессенджерах. Многие из них работают по принципу финансовых пирамид: первым клиентам выплачивают деньги, а последним — нет, после чего проект закрывается.

Жертв всё больше: мошенники похитили у белгородцев 46 миллионов рублей
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Инвестиции#Мошенники#Финансовые пирамиды#Белгород
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