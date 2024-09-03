Осторожно, мошенники: белгородцы потеряли более 50 млн рублей, отдав их лжеброкерам

Мошенники часто прикрываются названиями крупных компаний, чтобы к ним прониклись доверием. С жертвой связываются псевдоброкеры, менеджеры, трейдеры или аналитики Они обещают свою помощь на финансовом рынке. По их указанию человек устанавливает на телефон приложение якобы инвестиционной площадки. На самом деле это приложение имитирует рост дохода, но не позволяет вывести деньги.