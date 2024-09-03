Осторожно, мошенники: белгородцы потеряли более 50 млн рублей, отдав их лжеброкерам

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
С 1 августа по 3 сентября в Белгородской области зафиксировано 97 случаев мошенничества. Жертвами стали люди, которые искали дополнительный заработок на инвестициях.
Пострадавшие в общей сложности потеряли более 50 миллионов рублей. При этом свыше 23,5 миллиона рублей белгородцы взяли в кредит.
Чаще всего люди самостоятельно находят предложения о заработке на биржах, инвестициях или криптовалюте в интернете. Это могут быть всплывающие рекламные баннеры со ссылкой, которая перенаправляет человека на сайт. Там его просят ввести персональные данные и номер телефона.
Мошенники часто прикрываются названиями крупных компаний, чтобы к ним прониклись доверием. С жертвой связываются псевдоброкеры, менеджеры, трейдеры или аналитики Они обещают свою помощь на финансовом рынке. По их указанию человек устанавливает на телефон приложение якобы инвестиционной площадки. На самом деле это приложение имитирует рост дохода, но не позволяет вывести деньги.
Биржевые мошенники также могут рассылать заманчивые предложения по почте или звонить по телефону. Множество каналов, предлагающих сверхприбыль, появилось в мессенджерах. Многие из них работают по принципу финансовых пирамид: первым клиентам выплачивают деньги, а последним — нет, после чего проект закрывается.