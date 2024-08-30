Жертв всё больше: мошенники похитили у белгородцев 46 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
За пять дней текущей недели в Белгородской области зарегистрировали 126 дистанционных хищений денежных средств. Из них насчитывается 25 краж и 101 мошенничество. При этом всего белгородцы перевели аферистам более 46 миллионов рублей.
Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и говорят про поданный от имени жертвы кредит или предупреждают, что кто-то пытается снять с их счёта деньги. Чтобы предотвратить эти операции, аферисты предлагают получить «встречный» или «зеркальный» кредит и переводят их якобы на «безопасный» счёт. На деле же они просто воруют у обеспокоенных жителей их средства.
Напомним, что за предыдущую неделю зафиксировали 19 фактов хищения средств путём «инвестиций». Белгородцы в погоне за дополнительным заработком лишились более 15 миллионов 800 тысяч рублей, 8 миллионов из которых взяли в кредит.