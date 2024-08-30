Жертв всё больше: мошенники похитили у белгородцев 46 миллионов рублей

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и говорят про поданный от имени жертвы кредит или предупреждают, что кто-то пытается снять с их счёта деньги. Чтобы предотвратить эти операции, аферисты предлагают получить «встречный» или «зеркальный» кредит и переводят их якобы на «безопасный» счёт. На деле же они просто воруют у обеспокоенных жителей их средства.