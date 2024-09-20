Как в погоне за заработком не попасть на удочку мошенников?

Posted 20 сентября, 12:34
Published 20 сентября, 12:34
Modified 20 сентября, 12:34
Updated 20 сентября, 12:34
С начала 2024 года на удочку мошенников попал 521 белгородец. Всего жители приграничного региона лишились более 250 миллионов рублей. Последней жертвой аферистов стала 40-летняя белгородка: она потеряла почти 4 миллиона рублей.
Чаще всего предложения о заработке на фондовой бирже появляются в интернете в качестве всплывающих рекламных баннеров. Иногда на них присутствуют названия или символика крупных компаний. Когда человек переходит по ссылке, то оставляет в анкете свой номер телефона, по которому с ним и связываются так называемые брокеры и другие псевдоспециалисты.
Далее жертву просят установить некоторые приложения, через которые и необходимо якобы вкладывать деньги. Первый депозит чаще всего небольшой, однако затем суммы постепенно увеличиваются. Когда жертвы хотят остановиться и снять полученный «заработок», то сталкиваются с преградами: для разблокировки необходимо внести новую сумму. В конце концов до людей доходит, что их обманули, поскольку деньги снять так и не получается.
Проверить же легитимность инвестиционных и биржевых площадок можно только на сайте Центрального банка.