Как в погоне за заработком не попасть на удочку мошенников?

Чаще всего предложения о заработке на фондовой бирже появляются в интернете в качестве всплывающих рекламных баннеров. Иногда на них присутствуют названия или символика крупных компаний. Когда человек переходит по ссылке, то оставляет в анкете свой номер телефона, по которому с ним и связываются так называемые брокеры и другие псевдоспециалисты.