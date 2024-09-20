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Posted 20 сентября, 12:34

Published 20 сентября, 12:34

Modified 20 сентября, 12:34

Updated 20 сентября, 12:34

Мошенники продолжают «обрабатывать» белгородцев

Как в погоне за заработком не попасть на удочку мошенников?

20 сентября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники продолжают «обрабатывать» белгородцев

Белгородка лишилась почти 4 млн рублей в надежде заработать

Сюжет
Мошенничество
Мошенники продолжают активно обманывать белгородцев. За текущий год на уловки аферистов попали уже более 500 человек. Об одной из самых популярных схем обмана рассказали в пресс-службе УМВД.

С начала 2024 года на удочку мошенников попал 521 белгородец. Всего жители приграничного региона лишились более 250 миллионов рублей. Последней жертвой аферистов стала 40-летняя белгородка: она потеряла почти 4 миллиона рублей.

Чаще всего предложения о заработке на фондовой бирже появляются в интернете в качестве всплывающих рекламных баннеров. Иногда на них присутствуют названия или символика крупных компаний. Когда человек переходит по ссылке, то оставляет в анкете свой номер телефона, по которому с ним и связываются так называемые брокеры и другие псевдоспециалисты.

Далее жертву просят установить некоторые приложения, через которые и необходимо якобы вкладывать деньги. Первый депозит чаще всего небольшой, однако затем суммы постепенно увеличиваются. Когда жертвы хотят остановиться и снять полученный «заработок», то сталкиваются с преградами: для разблокировки необходимо внести новую сумму. В конце концов до людей доходит, что их обманули, поскольку деньги снять так и не получается.

Проверить же легитимность инвестиционных и биржевых площадок можно только на сайте Центрального банка.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Белгород#Биржа
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