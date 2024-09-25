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Posted 25 сентября, 08:39

Published 25 сентября, 08:39

Modified 25 сентября, 08:41

Updated 25 сентября, 08:41

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Линия электропередачи, дом и авто пострадали из-за новых атак на Белгородскую область

25 сентября 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли два белгородских села, ещё одно атаковали дронами

Сюжет
Обстрел
Ещё одна атака на Белгородскую область. В этот раз разрушения есть в Валуйском, Грайворонском округах и Волоконовском районе. Повреждены территория частного домовладения, линия электропередачи, авто и не только.

Три населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Из мирных жителей никто не пострадал. В селе Карабаново Валуйского округа из-за ударов FPV-дронов повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

Об обстрел попали волоконовское село Коновалово и грайворонское Безымено. В первом повреждено остекление объекта торговли, а во втором в результате прилёта снаряда выбило окна, повредило крышу, стену и забор в частном доме. Кроме того, разрушены две хозпостройки.

Утром из-за атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области пострадали ещё шесть частных домов.

Шесть частных домов пострадали от обстрелов и беспилотников в Белгородской области
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