Линия электропередачи, дом и авто пострадали из-за новых атак на Белгородскую область

Posted 25 сентября, 08:39
Published 25 сентября, 08:39
Modified 25 сентября, 08:41
Updated 25 сентября, 08:41
Три населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Из мирных жителей никто не пострадал. В селе Карабаново Валуйского округа из-за ударов FPV-дронов повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.
Об обстрел попали волоконовское село Коновалово и грайворонское Безымено. В первом повреждено остекление объекта торговли, а во втором в результате прилёта снаряда выбило окна, повредило крышу, стену и забор в частном доме. Кроме того, разрушены две хозпостройки.
Утром из-за атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области пострадали ещё шесть частных домов.