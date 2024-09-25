Линия электропередачи, дом и авто пострадали из-за новых атак на Белгородскую область

ВСУ обстреляли два белгородских села, ещё одно атаковали дронами

Сюжет Обстрел

Ещё одна атака на Белгородскую область. В этот раз разрушения есть в Валуйском, Грайворонском округах и Волоконовском районе. Повреждены территория частного домовладения, линия электропередачи, авто и не только.