Рубить нельзя, но запастись надо? Белгородцу не дали собрать дрова в лесу

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал жителям региона запастись дровами на случай суровой зимы. Один из них слова воспринял серьёзно и решил заняться этим вопросом. Однако в местном лесу его предупредили о штрафе за вырубку деревьев в размере от 3 тысяч рублей.