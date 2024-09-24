Рубить нельзя, но запастись надо? Белгородцу не дали собрать дрова в лесу

Posted 24 сентября, 11:19
Published 24 сентября, 11:19
Modified 24 сентября, 11:19
Updated 24 сентября, 11:19
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал жителям региона запастись дровами на случай суровой зимы. Один из них слова воспринял серьёзно и решил заняться этим вопросом. Однако в местном лесу его предупредили о штрафе за вырубку деревьев в размере от 3 тысяч рублей.
«Хотел заготовить дров по вашей рекомендации, а мне лесники сказали, что будет штраф от 3000 ₽. Как же без дров?» — задал вопрос мужчина.
Ему ответил региональный министр природопользования Роман Татаринцев: он пояснил, что штраф придётся заплатить только за незаконную вырубку.
«Незаконная рубка и повреждение лесных насаждений влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей. Законом разрешается бесплатная заготовка валежника в зонах определённых для этого по каждому району. Места возможных мест сбора валежника размещены на официальном сайте министерства природопользования Белгородской области», — объяснил чиновник.