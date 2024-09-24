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Posted 24 сентября, 11:19

Published 24 сентября, 11:19

Modified 24 сентября, 11:19

Updated 24 сентября, 11:19

Белгородец последовал советам собрать дрова, но его ждал «сюрприз»

Рубить нельзя, но запастись надо? Белгородцу не дали собрать дрова в лесу

24 сентября 2024, 11:19
Фото: 1MI
Белгородец последовал советам собрать дрова, но его ждал «сюрприз»

Белгородцам объяснили, где можно законно нарубить дров на зиму

Белгородец планировал запастись на зиму дровами, однако в лесу его предупредили о штрафе. В минприродопользования жителю объяснили, где можно рубить дрова и где — нельзя.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал жителям региона запастись дровами на случай суровой зимы. Один из них слова воспринял серьёзно и решил заняться этим вопросом. Однако в местном лесу его предупредили о штрафе за вырубку деревьев в размере от 3 тысяч рублей.

«Хотел заготовить дров по вашей рекомендации, а мне лесники сказали, что будет штраф от 3000 ₽. Как же без дров?» — задал вопрос мужчина.

Ему ответил региональный министр природопользования Роман Татаринцев: он пояснил, что штраф придётся заплатить только за незаконную вырубку.

«Незаконная рубка и повреждение лесных насаждений влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей. Законом разрешается бесплатная заготовка валежника в зонах определённых для этого по каждому району. Места возможных мест сбора валежника размещены на официальном сайте министерства природопользования Белгородской области», — объяснил чиновник.
В белгородском приграничье к зиме запасутся дровами и буржуйками
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Административный штраф#Лесники#Белгород#Дрова
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