Чиновник в Черноземье погиб во время заготовки дров для нужд СВО

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал подробности трагического инцидента, который произошёл утром 5 июля в одном из районов Курской области.
По его словам, в пятницу недалеко от посёлка Кшенский во время заготовки дров для нужд СВО исполняющий обязанности главы Советского района Сергей Белых пострадал в результате падения срубленного дерева.
Белых был немедленно доставлен в районную больницу, но от полученных травм скончался. Алексей Смирнов выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что им будет предоставлена вся необходимая помощь.
Напомним, что похожий случай произошёл накануне и в Белгородской области. В приграничье работницу ЖКХ во время уборки веток насмерть придавило упавшее дерево.