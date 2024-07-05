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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Спил деревьев

Чиновник в Черноземье погиб во время заготовки дров для нужд СВО

5 июля 2024, 13:29
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Спил деревьев

В Курской области при спиле деревьев погиб и. о. главы Советского района

Недалеко от посёлка Кшенский в Курской области произошёл трагический инцидент. Исполняющий обязанности главы Советского района пострадал при спиле деревьев для нужд СВО, он скончался. Подробности сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал подробности трагического инцидента, который произошёл утром 5 июля в одном из районов Курской области.

По его словам, в пятницу недалеко от посёлка Кшенский во время заготовки дров для нужд СВО исполняющий обязанности главы Советского района Сергей Белых пострадал в результате падения срубленного дерева.

Белых был немедленно доставлен в районную больницу, но от полученных травм скончался. Алексей Смирнов выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что им будет предоставлена вся необходимая помощь.

Напомним, что похожий случай произошёл накануне и в Белгородской области. В приграничье работницу ЖКХ во время уборки веток насмерть придавило упавшее дерево.

Коммунальщицу насмерть задавило спиленное дерево в белгородском приграничье
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#Сергей Белых#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Трагедия#Алексей Смирнов#Советский район#Падение дерева
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