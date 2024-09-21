Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света

21 сентября около 7:00 глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии в результате аварии. Губернатор добавил, что как только оперативная обстановка позволит, восстановительные бригады начнут работать.