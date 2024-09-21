Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света

Posted 21 сентября, 06:31
Published 21 сентября, 06:31
Modified 21 сентября, 07:01
Updated 21 сентября, 07:01
21 сентября около 7:00 глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии в результате аварии. Губернатор добавил, что как только оперативная обстановка позволит, восстановительные бригады начнут работать.
Я надеюсь, что они быстро справятся с задачей.
Вячеслав Гладков
19 сентября Шебекинский горокруг атаковали ВСУ. Под обстрел попало село Терезовка. В результате прилёта снаряда огонь уничтожил два частных дома.