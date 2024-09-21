bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 06:31

Published 21 сентября, 06:31

Modified 21 сентября, 07:01

Updated 21 сентября, 07:01

Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света

Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света

21 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Сюжет
Авария
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. К восстановлению аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны РФ.

21 сентября около 7:00 глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что около 20 тысяч жителей Шебекино отключены от электроэнергии в результате аварии. Губернатор добавил, что как только оперативная обстановка позволит, восстановительные бригады начнут работать.

Я надеюсь, что они быстро справятся с задачей.
Вячеслав Гладков

19 сентября Шебекинский горокруг атаковали ВСУ. Под обстрел попало село Терезовка. В результате прилёта снаряда огонь уничтожил два частных дома.

Гладков сообщил, когда Шебекино перестанут делить на безопасные и опасные районы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Их обстреливают каждый день»: экс-игрок сборной России — о своих близких в ШебекиноКоличество пострадавших после атаки дрона на автобус в Шебекино увеличилосьЧетыре человека ранены после атаки беспилотника ВСУ на автобус
#Кристина Семенчук#Авария#Электроэнергия#Шебекино#Губернатор#Белгород#Восстановление#Шебекинский горокруг#Оперативная обстановка
Подпишитесь
Популярное