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Posted 19 сентября, 08:15

Published 19 сентября, 08:15

Modified 19 сентября, 08:15

Updated 19 сентября, 08:15

Сергей Рыжиков

«Их обстреливают каждый день»: экс-игрок сборной России — о своих близких в Шебекино

19 сентября 2024, 08:15
Фото: Михаил Бормин. «БИЗНЕС Online»
Сергей Рыжиков

Экс-игрок сборной России Рыжиков рассказал о переживаниях за Шебекино

Сюжет
Приграничье
Рыжиков отметил, что под обстрелами продолжают находиться его близкие, с которыми он регулярно созванивается. Об обстановке в приграничье белгородец рассказал корреспонденту «Чемпионата».

Бывший вратарь футбольных клубов «Рубин», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Локомотив» Сергей Рыжиков рассказал, как в приграничном Шебекино живут его родственники. Из этого же города родом и сам футболист.

Рыжиков отметил, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, его родственники продолжают жить в родном городе, справляясь со всеми трудностями. Это у вратаря вызывает гордость.

«У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжёлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», — сообщил белгородец.

Ранее экс-игрок сборной России Рыжиков рассказывал, что при очередном обстреле пострадал его дом: пробило окна, задело крышу и облицовку. Позже белгородец призывал всех оказывать помощь жителям Шебекинского округа.

В этом году Рыжиков стал главным тренером «Сокола» — футбольного клуба, который продавали на «Авито» за 5,3 млн рублей. Однако 18 августа стало известно о его увольнении с этого поста.

Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Футболист#Вратарь#Белгород#Сергей рыжиков#Приграничье#Атака ВСУ#Обстрелы
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