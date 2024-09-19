«Их обстреливают каждый день»: экс-игрок сборной России — о своих близких в Шебекино

Posted 19 сентября, 08:15
Published 19 сентября, 08:15
Modified 19 сентября, 08:15
Updated 19 сентября, 08:15
Бывший вратарь футбольных клубов «Рубин», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Локомотив» Сергей Рыжиков рассказал, как в приграничном Шебекино живут его родственники. Из этого же города родом и сам футболист.
Рыжиков отметил, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, его родственники продолжают жить в родном городе, справляясь со всеми трудностями. Это у вратаря вызывает гордость.
«У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжёлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», — сообщил белгородец.
Ранее экс-игрок сборной России Рыжиков рассказывал, что при очередном обстреле пострадал его дом: пробило окна, задело крышу и облицовку. Позже белгородец призывал всех оказывать помощь жителям Шебекинского округа.
В этом году Рыжиков стал главным тренером «Сокола» — футбольного клуба, который продавали на «Авито» за 5,3 млн рублей. Однако 18 августа стало известно о его увольнении с этого поста.