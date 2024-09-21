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Posted 21 сентября, 11:41

Published 21 сентября, 11:41

Modified 21 сентября, 11:47

Updated 21 сентября, 11:47

Три человека утонули в Белгороде за купальный сезон

Чтобы не утонули: в Белгороде продолжат патрулировать городские пляжи

21 сентября 2024, 11:41
Фото: 1MI

Три человека утонули в Белгороде за купальный сезон

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Новости Белгорода
В регионе, в том числе в областном центре, завершился купальный сезон. Несмотря на это, патрулирование городских пляжей продолжится. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам градоначальника, патрулирование пляжей будет длиться до тех пор, пока сохраняется тёплая погода. При этом купальный сезон завершился 25 августа. Демидов отметил, что поток желающих искупаться существенно снизился, но окончательно не иссяк.

Дежурство организовали спасатели водно-спасательной станции в дневное время на шести пляжах. В этих местах остаётся большая часть укрытий.

А на тех же пляжах, где практически нет людей, улицах Речной и Донецкой, укрытия переставили в те места, где они наиболее востребованы.

По данным Демидова, всего в Белгороде за купальный сезон спасли 13 человек, в том числе троих детей. Три взрослых человека погибли. При этом двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Откуда в Белгороде убрали старые укрытия и куда поставили новые?
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#Кристина Семенчук#Спасение#Новости Белгорода#Трагедия#Патрулирование#Купальный сезон#Белгород#Пляжи
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