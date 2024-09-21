Чтобы не утонули: в Белгороде продолжат патрулировать городские пляжи

Posted 21 сентября, 11:41
Published 21 сентября, 11:41
Modified 21 сентября, 11:47
Updated 21 сентября, 11:47
По словам градоначальника, патрулирование пляжей будет длиться до тех пор, пока сохраняется тёплая погода. При этом купальный сезон завершился 25 августа. Демидов отметил, что поток желающих искупаться существенно снизился, но окончательно не иссяк.
Дежурство организовали спасатели водно-спасательной станции в дневное время на шести пляжах. В этих местах остаётся большая часть укрытий.
А на тех же пляжах, где практически нет людей, улицах Речной и Донецкой, укрытия переставили в те места, где они наиболее востребованы.
По данным Демидова, всего в Белгороде за купальный сезон спасли 13 человек, в том числе троих детей. Три взрослых человека погибли. При этом двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.