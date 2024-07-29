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В Старом Осколе из-за плохого контроля за пляжами утонули двое детей

«Смерть детей на вашей совести»: в Старом Осколе саботировали контроль за пляжами?

29 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI

В Старом Осколе из-за плохого контроля за пляжами утонули двое детей

Двое несовершеннолетних погибло в Старооскольском округе на необорудованных пляжах. Всего за купальный сезон 2024 года погибло 12 человек.
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Дети

12 человек погибло в этом купальном сезоне в Белгородской области, из них трое детей, и два ЧП произошло под надзором спасателей. Два случая гибели несовершеннолетних произошли на необорудованных пляжах в Старооскольском городском округе.

Один пляж, где случилась трагедия, был оборудован спусками к воде самими жителями округа. На месте не было спасателей. Ребёнок утонул на глазах родителей.

Второй инцидент случился на базе отдыха «Шоколад». Купание официально тут запрещено, но по факту люди плавают. Рядом находится муниципальный пляж, где спасатель есть.

Никаких административных предупреждений базам отдыха выписано не было. На первом пляже, где погиб ребёнок, администрация муниципалитета либо уберёт оборудование для купания, либо дооборудует пляж.

«Уважаемые главы, смерть каждого ребёнка на совести лично вашей. Андрей Валерьевич Чесноков, из-за личной безответственности погибло двое детей. Анна Петровна Круглякова, один ребёнок на личной вашей совести», — заявил Гладков.
Мужчина едва не погиб, запутавшись в водорослях на пляже Старого Оскола Белгородской области
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Дети#Администрация#Отдых#Пляж#Безопасность#Несовершеннолетние#Спасатели#Трагедия#Купальный сезон#Утопление#Гибель людей
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