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Posted 12 сентября, 07:16

Published 12 сентября, 07:16

Modified 12 сентября, 07:18

Updated 12 сентября, 07:18

Не все пляжи Белгородской области «доработали» до конца купального сезона

Не все пляжи Белгородской области «доработали» до конца купального сезона

12 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Об этом журналистам Бел.Ру рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В начале купального сезона в ведомство поступило 80 заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения. В августе часть пляжей закрыли.

По информации регионального Роспотребнадзора, согласно федеральному закону использование водоёмов допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасного использования.

Заключение выдаётся по результатам оценок и экспертиз, которые подтверждают соответствие гигиеническим нормативам качества воды водоёма, песка прибрежной территории, питьевой воды, а также при надлежащем санитарном состоянии и оборудовании пляжа.

В 2024 году в управление поступило 80 заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по использованию водоёмов для купания, занятий спортом и отдыха. Всем выдали положительные заключения.

В дальнейшем за исследования воды и почвы отвечали хозсубъекты, которые обслуживали водоёмы в рекреационных целях.

В ведомстве отметили, что в этом году купальный сезон на территории Белгородской области длился с 1 июня по 25 августа. При этом в августе по результатам неудовлетворительных проб воды работу девяти пляжей на территории Новооскольского округа и Чернянского района приостановили по решению хозяйствующих субъектов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Эксклюзив#Купальный сезон#Белгород#Рекреация#Санитарно-эпидемиологическое заключение#Водоёмы#Пляжи
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