Не все пляжи Белгородской области «доработали» до конца купального сезона

Posted 12 сентября, 07:16
Published 12 сентября, 07:16
Modified 12 сентября, 07:18
Updated 12 сентября, 07:18
По информации регионального Роспотребнадзора, согласно федеральному закону использование водоёмов допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасного использования.
Заключение выдаётся по результатам оценок и экспертиз, которые подтверждают соответствие гигиеническим нормативам качества воды водоёма, песка прибрежной территории, питьевой воды, а также при надлежащем санитарном состоянии и оборудовании пляжа.
В 2024 году в управление поступило 80 заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по использованию водоёмов для купания, занятий спортом и отдыха. Всем выдали положительные заключения.
В дальнейшем за исследования воды и почвы отвечали хозсубъекты, которые обслуживали водоёмы в рекреационных целях.
В ведомстве отметили, что в этом году купальный сезон на территории Белгородской области длился с 1 июня по 25 августа. При этом в августе по результатам неудовлетворительных проб воды работу девяти пляжей на территории Новооскольского округа и Чернянского района приостановили по решению хозяйствующих субъектов.