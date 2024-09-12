Не все пляжи Белгородской области «доработали» до конца купального сезона

В ведомстве отметили, что в этом году купальный сезон на территории Белгородской области длился с 1 июня по 25 августа. При этом в августе по результатам неудовлетворительных проб воды работу девяти пляжей на территории Новооскольского округа и Чернянского района приостановили по решению хозяйствующих субъектов.