Обстановка плачевная: у «Шоколада» и других баз в Старом Осколе беда с пляжами

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по области Андрей Тюпин, проверено 12 баз на территории Старооскольского округа. Из них шесть официальных пляжей на своих территориях не имеют, в том числе база отдыха «Шоколад», где не так давно утонул подросток.
Имеется грубейшее нарушение, в том числе сами собственники допускают это делать. На беседке прикреплена табличка с разрешающей надписью прыгать в воду. За это они берут плату. Органы власти попрошу обратить на это внимание. Таких мест много.
Андрей Тюпин
На базе отдыха «Казачий берег» нет знаков безопасности, которые запрещают купаться. А расположение и состояние деревянных мостков, ступеней, настилов могут привести к трагедии. Аналогичная ситуация в кемпинговой зоне «Красные кусты» на реке Оскол.
В целом обстановка плачевная. В ходе проверки береговой линии реки Оскол выявлено 36 необорудованных для купания мест, где активно отдыхают и купаются люди, в том числе дети, которые находились в воде без присмотра взрослых.
Андрей Тюпин
При этом, как отметил Тюпин, за купание в запрещённых местах в Старооскольским округом не составили ни одного административного материала.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что, судя по докладу, придётся ждать повторных смертей в Старом Осколе. Губернатор также предложил на областном уровне обязать все базы, которые находятся на берегу, иметь оборудованные сертифицированные пляжи. Если их не будет, базы закрывать.
Люди берут деньги за то, чтобы ноги помочить, а мы стесняемся заставить их поставить пост и смотреть за обеспечением безопасности. Базы содержат администрации? У меня другого объяснения нет. Такое ощущение, что доход баз идёт на содержание администраций городов и районов. Или у вас детей много рождается? Мы обманываем сами себя. Все сторожа, которые якобы не пускают, они выходят из будок только тогда, когда приезжают проверяющие. А район их не проверяет.
Вячеслав Гладков