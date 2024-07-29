Обстановка плачевная: у «Шоколада» и других баз в Старом Осколе беда с пляжами

Как рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по области Андрей Тюпин, проверено 12 баз на территории Старооскольского округа. Из них шесть официальных пляжей на своих территориях не имеют, в том числе база отдыха «Шоколад», где не так давно утонул подросток.