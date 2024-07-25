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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В белгородском аквапарке рассказали о ЧП с падением беспилотника на пляж «Лазурный»

В белгородском аквапарке рассказали о ЧП с падением беспилотника на пляж «Лазурный»

25 июля 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
На пляж упал беспилотник ВСУ. Никто не пострадал. Журналисты Бел.Ру направили запрос в белгородский аквапарк и выяснили подробности инцидента.

Не так давно дрон ВСУ упал на пляж «Лазурный» в Белгородском районе. В момент прилёта там находились отдыхающие. БПЛА не сдетонировал.

Как рассказали журналистам Бел.Ру в белгородском аквапарке, персонал, обеспечивающий безопасность пляжа, а также посетителей и сотрудников, после обнаружения беспилотника действовал согласно инструкции, которая разработана с учётом требований действующего законодательства РФ и рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в Белгородской области.

Для минимизации рисков сотрудники аквапарка приняли максимально оперативные меры и удалили людей с потенциально опасного места, а также незамедлительно проинформировали территориальные органы ОМВД и УФСБ.

В аквапарке нам также рассказали, что организация постоянно занимается усилением мер безопасности посетителей и сотрудников, исходя из оперативной ситуации.

После инцидента с БПЛА аквапарк принял дополнительные меры защиты, сверх рекомендованных оперативным штабом. Однако конкретизировать перечень этих мер в организации не стали, чтобы не спровоцировать усиление атак противника.

Помимо этого, как нам рассказали в аквапарке, для сотрудников предприятия проводят ежедневные тренировки по отработке действий в чрезвычайных ситуациях, инструкторы и спасатели проходят специальные обучения по оказанию первой медицинской помощи и имеют соответствующие навыки, подтверждающиеся удостоверением.

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