В белгородском аквапарке рассказали о ЧП с падением беспилотника на пляж «Лазурный»

Как рассказали журналистам Бел.Ру в белгородском аквапарке, персонал, обеспечивающий безопасность пляжа, а также посетителей и сотрудников, после обнаружения беспилотника действовал согласно инструкции, которая разработана с учётом требований действующего законодательства РФ и рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в Белгородской области.