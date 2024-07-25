В белгородском аквапарке рассказали о ЧП с падением беспилотника на пляж «Лазурный»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Не так давно дрон ВСУ упал на пляж «Лазурный» в Белгородском районе. В момент прилёта там находились отдыхающие. БПЛА не сдетонировал.
Как рассказали журналистам Бел.Ру в белгородском аквапарке, персонал, обеспечивающий безопасность пляжа, а также посетителей и сотрудников, после обнаружения беспилотника действовал согласно инструкции, которая разработана с учётом требований действующего законодательства РФ и рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в Белгородской области.
Для минимизации рисков сотрудники аквапарка приняли максимально оперативные меры и удалили людей с потенциально опасного места, а также незамедлительно проинформировали территориальные органы ОМВД и УФСБ.
В аквапарке нам также рассказали, что организация постоянно занимается усилением мер безопасности посетителей и сотрудников, исходя из оперативной ситуации.
После инцидента с БПЛА аквапарк принял дополнительные меры защиты, сверх рекомендованных оперативным штабом. Однако конкретизировать перечень этих мер в организации не стали, чтобы не спровоцировать усиление атак противника.
Помимо этого, как нам рассказали в аквапарке, для сотрудников предприятия проводят ежедневные тренировки по отработке действий в чрезвычайных ситуациях, инструкторы и спасатели проходят специальные обучения по оказанию первой медицинской помощи и имеют соответствующие навыки, подтверждающиеся удостоверением.