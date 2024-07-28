«Крыло замотали скотчем»: белгородцы просят помочь чайке на пляже «Берега»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Жители Белгорода обратились в редакцию Бел.Ру с просьбой рассказать о пострадавшей чайке. Птица уже несколько дней ходит вдоль кромки воды в конце пляжа «Берега».
«Замотано одно крыло скотчем. Она не может летать, нырять и питаться. Погибнет от голода, очень жаль! Помогите, пожалуйста. Больно смотреть на её мучения», — написали жители города.
Кто замотал ей крыло скотчем и что конкретно произошло с птицей, неизвестно.
Напомним, что недавно от непогоды пострадало гнездо аистов, которое сильным ветром сбило с опоры ЛЭП. Один из птенцов погиб, но мать и остальные три детёныша остались целы. Неравнодушные люди и различные специалисты помогли птицам и вернули их гнездо на прежнее место.