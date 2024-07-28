«Крыло замотали скотчем»: белгородцы просят помочь чайке на пляже «Берега»

Напомним, что недавно от непогоды пострадало гнездо аистов, которое сильным ветром сбило с опоры ЛЭП. Один из птенцов погиб, но мать и остальные три детёныша остались целы. Неравнодушные люди и различные специалисты помогли птицам и вернули их гнездо на прежнее место.