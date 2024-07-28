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Published Сегодня, 11:27

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Раненая чайка

«Крыло замотали скотчем»: белгородцы просят помочь чайке на пляже «Берега»

28 июля 2024, 11:27
Фото: bel.ru
Раненая чайка

На белгородском пляже «Берега» заметили чайку с замотанным скотчем крылом

Белгородцы просят помочь чайке, которая уже несколько дней ходит с обмотанным скотчем крылом у пляжа «Берега». Соответствующую просьбу и фотографию белгородцы прислали редакции Бел.Ру.

Жители Белгорода обратились в редакцию Бел.Ру с просьбой рассказать о пострадавшей чайке. Птица уже несколько дней ходит вдоль кромки воды в конце пляжа «Берега».

«Замотано одно крыло скотчем. Она не может летать, нырять и питаться. Погибнет от голода, очень жаль! Помогите, пожалуйста. Больно смотреть на её мучения», — написали жители города.

Кто замотал ей крыло скотчем и что конкретно произошло с птицей, неизвестно.

Раненая чайкаРаненая чайка
Раненая чайка
Фото: bel.ru

Напомним, что недавно от непогоды пострадало гнездо аистов, которое сильным ветром сбило с опоры ЛЭП. Один из птенцов погиб, но мать и остальные три детёныша остались целы. Неравнодушные люди и различные специалисты помогли птицам и вернули их гнездо на прежнее место.

История со счастливым концом: белгородцы помогли пострадавшим от непогоды аистам
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#Александра Склярова#Чайка­­#Белгород#Пляж "Берега"#Берега
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