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Posted 20 сентября, 10:55

Published 20 сентября, 10:55

Modified 20 сентября, 10:55

Updated 20 сентября, 10:55

Инцидент с автобусом произошёл в Белгороде

Водитель автобуса в Белгороде «уронил» пассажирку, после чего оставил место ДТП

20 сентября 2024, 10:55
Фото: 1MI
Инцидент с автобусом произошёл в Белгороде

Четыре человека пострадали в ДТП в Белгородской области за сутки

Сюжет
ДТП
В Белгородской области накануне зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Минувшим вечером в Старом Осколе столкнулись автомобили, а днём в Белгороде водитель автобуса резко затормозил, из-за чего в салоне упала пассажирка, рассказали в региональном УМВД.

19 сентября на дорогах Белгородской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими.

Минувшим вечером в Старом Осколе ZAZ Chance с 32-летним водителем за рулём выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail 38-летнего мужчины. В результате ДТП оба автомобилиста и 42-летняя пассажирка Nissan пострадали.

Днём в Белгороде 55-летний водитель автобуса ехал по маршруту №102 «Г». В районе улицы Красноармейской он резко затормозил, из-за чего в салоне упала 41-летняя пассажирка. Ей потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что сам водитель покинул место происшествия.

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