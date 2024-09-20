Водитель автобуса в Белгороде «уронил» пассажирку, после чего оставил место ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП в Белгородской области за сутки

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В Белгородской области накануне зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Минувшим вечером в Старом Осколе столкнулись автомобили, а днём в Белгороде водитель автобуса резко затормозил, из-за чего в салоне упала пассажирка, рассказали в региональном УМВД.