Водитель автобуса в Белгороде «уронил» пассажирку, после чего оставил место ДТП

Posted 20 сентября, 10:55
Published 20 сентября, 10:55
Modified 20 сентября, 10:55
Updated 20 сентября, 10:55
19 сентября на дорогах Белгородской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими.
Минувшим вечером в Старом Осколе ZAZ Chance с 32-летним водителем за рулём выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail 38-летнего мужчины. В результате ДТП оба автомобилиста и 42-летняя пассажирка Nissan пострадали.
Днём в Белгороде 55-летний водитель автобуса ехал по маршруту №102 «Г». В районе улицы Красноармейской он резко затормозил, из-за чего в салоне упала 41-летняя пассажирка. Ей потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что сам водитель покинул место происшествия.