Пострадали ребёнок и двое взрослых: в Белгороде за вечер произошло два серьёзных ДТП

Posted 11 сентября, 10:26
Published 11 сентября, 10:26
Modified 11 сентября, 10:26
Updated 11 сентября, 10:26
Вечером вторника, 10 сентября, в Белгороде произошло сразу два серьёзных ДТП. Около 18:20 на проспекте Славы BMW 520, за рулём которого была 38-летняя автомобилистка, наехал на 10-летнего мальчика на самокате. Ребёнок пострадал.
Несколькими часами позже, примерно в 22:30, на улице Садовой 21-летний водитель Lada-1111 не предоставил преимущество в движении, когда перестраивался из одной полосы в другую, из-за чего его авто столкнулось с Lada Granta. В результате пострадали 29-летний водитель и 20-летняя пассажирка второго автомобиля.