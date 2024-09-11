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Posted 11 сентября, 10:26

Published 11 сентября, 10:26

Modified 11 сентября, 10:26

Updated 11 сентября, 10:26

Пострадавший в аварии автомобиль

Пострадали ребёнок и двое взрослых: в Белгороде за вечер произошло два серьёзных ДТП

11 сентября 2024, 10:26
Фото: УМВД России по Белгородской области
Пострадавший в аварии автомобиль

Ребёнок пострадал в аварии в Белгороде

Сюжет
ДТП
В минувший вторник в Белгороде зарегистрировали сразу два серьёзных дорожно-транспортных происшествия. Оба случились уже поздним вечером, в обоих случаях есть пострадавшие, рассказали в региональном управлении МВД России.

Вечером вторника, 10 сентября, в Белгороде произошло сразу два серьёзных ДТП. Около 18:20 на проспекте Славы BMW 520, за рулём которого была 38-летняя автомобилистка, наехал на 10-летнего мальчика на самокате. Ребёнок пострадал.

Несколькими часами позже, примерно в 22:30, на улице Садовой 21-летний водитель Lada-1111 не предоставил преимущество в движении, когда перестраивался из одной полосы в другую, из-за чего его авто столкнулось с Lada Granta. В результате пострадали 29-летний водитель и 20-летняя пассажирка второго автомобиля.

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