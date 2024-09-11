Пострадали ребёнок и двое взрослых: в Белгороде за вечер произошло два серьёзных ДТП

Несколькими часами позже, примерно в 22:30, на улице Садовой 21-летний водитель Lada-1111 не предоставил преимущество в движении, когда перестраивался из одной полосы в другую, из-за чего его авто столкнулось с Lada Granta. В результате пострадали 29-летний водитель и 20-летняя пассажирка второго автомобиля.