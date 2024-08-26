Около 400 ДТП с подростками на мототранспорте предотвратили в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
За весну и лето 2024 года сотрудникам ДПС удалось предотвратить около 400 возможных аварий с участием и по вине несовершеннолетних водителей мототранспортных средств, в том числе питбайков.
Более 30 подростков в возрасте от 16 лет привлечены к ответственности за езду без прав, их дела далее рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.
Ответить пришлось и их родителям — больше 20 взрослых получили административные штрафы в размере 30 тысяч рублей за то, что предоставили своим детям возможность управлять транспортным средством.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних поставили 27 белгородских подростков на профилактический учёт. К ним и их родителям будет повышенное внимание на протяжении года.