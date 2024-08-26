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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Белгородская автоинспекция проводит профилактику среди водителей-подростков

Около 400 ДТП с подростками на мототранспорте предотвратили в Белгородской области

26 августа 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская автоинспекция проводит профилактику среди водителей-подростков

Сотрудники ДПС активно борются с нарушениями правил дорожного движения среди несовершеннолетних. Только за весну-лето к ответственности привлекли более 30 подростков. Досталось и их родителям, рассказали в белгородской Госавтоинспекции.
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ДТП

За весну и лето 2024 года сотрудникам ДПС удалось предотвратить около 400 возможных аварий с участием и по вине несовершеннолетних водителей мототранспортных средств, в том числе питбайков.

Более 30 подростков в возрасте от 16 лет привлечены к ответственности за езду без прав, их дела далее рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.

Ответить пришлось и их родителям — больше 20 взрослых получили административные штрафы в размере 30 тысяч рублей за то, что предоставили своим детям возможность управлять транспортным средством.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних поставили 27 белгородских подростков на профилактический учёт. К ним и их родителям будет повышенное внимание на протяжении года.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Штраф#Профилактика#Родители#Правонарушение#Несовершеннолетние#Комиссия по делам несовершеннолетних#Белгород#Мототранспорт
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