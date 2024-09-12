В Белгородской области 13-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП

Posted 12 сентября, 10:05
Published 12 сентября, 10:05
Modified 12 сентября, 10:05
Updated 12 сентября, 10:05
Вечером 11 сентября в селе Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа 13-летний мальчик на питбайке столкнулся с автомобилем Lada Priora. Подросток пострадал. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что несовершеннолетний не предоставил преимущество в движении 29-летнему водителю Lada.
Ещё одно происшествие случилось в Шебекинском округе днём. 48-летняя автомобилистка на Nissan X-Trail не выбрала безопасную дистанцию до впереди стоявшего КамАЗа. Произошло столкновение, женщина пострадала.
Похожая авария случилась и в Валуйском горокруге. 56-летний водитель Peugeot Partner поторопился, из-за чего его авто столкнулось с Lada. Водитель и 54-летняя пассажирка второй машины получили телесные повреждения.
В Старом Осколе 54-летний водитель Haval F7 не уступил дорогу Daewoo Nexia, произошло столкновение. Daewoo Nexia по инерции столкнулся с автомобилем Lada. Водители первого и последнего авто пострадали.
Сразу два ДТП зарегистрировали накануне в Губкинском округе. В Губкине 51-летний водитель JAECOO J8 не уступил дорогу 25-летнему велосипедисту и сбил его. Молодой человек пострадал.
Также вечером на территории промплощадки предприятия 43-летний водитель автобуса НефАЗ наехал на 28-летнюю женщина. Та не дождалась, когда автобус полностью остановится, и попыталась в него забраться.