Беспилотник ВСУ подорвался на соцобъекте в белгородском приграничье

Posted 19 сентября, 14:43
Published 19 сентября, 14:43
Modified 19 сентября, 14:45
Updated 19 сентября, 14:45
В Валуйском округе целью для атаки стал социальный объект в селе Казинка. После взрыва дрона-камикадзе повреждения получил фасад здания. Что это за соцобъект — не уточняется.
В селе Муром Шебекинского округа цели выискивали сразу три украинских беспилотника. И все нашли одну — припаркованную легковую машину.
В этот раз обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на местах происшествий, местные власти уточняют информацию о последствиях.
Напомним, за прошедшие сутки для обстрелов и атак на Белгородскую область ВСУ использовали 161 боеприпас и 22 беспилотника. Женщина погибла, трое мужчин получили ранения.