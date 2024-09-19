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Posted 19 сентября, 14:43

Published 19 сентября, 14:43

Modified 19 сентября, 14:45

Updated 19 сентября, 14:45

Беспилотник ВСУ подорвался на соцобъекте в белгородском приграничье

Беспилотник ВСУ подорвался на соцобъекте в белгородском приграничье

19 сентября 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ВСУ
Украинские формирования атаковали два белгородских села с применением БПЛА. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе целью для атаки стал социальный объект в селе Казинка. После взрыва дрона-камикадзе повреждения получил фасад здания. Что это за соцобъект — не уточняется.

В селе Муром Шебекинского округа цели выискивали сразу три украинских беспилотника. И все нашли одну — припаркованную легковую машину.

В этот раз обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на местах происшествий, местные власти уточняют информацию о последствиях.

Напомним, за прошедшие сутки для обстрелов и атак на Белгородскую область ВСУ использовали 161 боеприпас и 22 беспилотника. Женщина погибла, трое мужчин получили ранения.

Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?
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#Евгений Грицков#Происшествия#ВСУ#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Белгородское приграничье#Атака беспилотников#Атакован социальный объект
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