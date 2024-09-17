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Posted 17 сентября, 07:24

Published 17 сентября, 07:24

Modified 17 сентября, 07:26

Updated 17 сентября, 07:26

В Белгородской области продолжают строить и ремонтировать дороги по нацпроекту

В следующем году в Белгородской области планируют отремонтировать 23 автодороги

17 сентября 2024, 07:24
Фото: 1MI
В Белгородской области продолжают строить и ремонтировать дороги по нацпроекту

За четыре года отремонтировали более 2,5 тысячи километров белгородских дорог

Сюжет
Бюджет
В Белгородской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках инициативы власти сейчас планируют распределить бюджет на следующий год, средства пойдут на строительство и ремонт ещё 23 автодорог.

Ещё более 110 километров автодороги хотят отремонтировать и построить в 2025 году. Для этого сейчас идёт подготовка к рассмотрению и утверждению бюджета на следующий год.

Речь идёт о 23 дорогах регионального значения, которые расположены в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах, а также в Губкинском, Новооскольском и Старооскольском городских округах.

Суммарно за последние четыре года в области сделали 2,5 тысячи километров автодороги. На эту работу ушло более 75 млрд рублей.

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