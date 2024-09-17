В следующем году в Белгородской области планируют отремонтировать 23 автодороги

Posted 17 сентября, 07:24
Published 17 сентября, 07:24
Modified 17 сентября, 07:26
Updated 17 сентября, 07:26
Ещё более 110 километров автодороги хотят отремонтировать и построить в 2025 году. Для этого сейчас идёт подготовка к рассмотрению и утверждению бюджета на следующий год.
Речь идёт о 23 дорогах регионального значения, которые расположены в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах, а также в Губкинском, Новооскольском и Старооскольском городских округах.
Суммарно за последние четыре года в области сделали 2,5 тысячи километров автодороги. На эту работу ушло более 75 млрд рублей.