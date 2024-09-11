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Posted 11 сентября, 13:23

Published 11 сентября, 13:23

Modified 11 сентября, 13:44

Updated 11 сентября, 13:44

Несколько поездов отправили по объездным маршрутам

Движение поездов в Белгородской области восстановили после теракта на ж/д путях

11 сентября 2024, 13:23
Фото: 1MI
Несколько поездов отправили по объездным маршрутам

Один путь повреждённой железной дороги в Новооскольском округе восстановили

Сюжет
Авария
Вчера в Белгородской области случилось серьёзное ЧП. Кто-то заминировал железнодорожное полотно, из-за чего с рельсов сошёл локомотив и 11 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, но движение на этом участке пришлось временно остановить. Сейчас проблема уже почти решена, сообщили в минтрансе.

Движение поездов на перегоне Волоконовка — Новый Оскол восстановлено. Поздно вечером 10 сентября там произошло ЧП: неизвестные заложили под рельсы взрывчатку, из-за детонации которой с путей сошёл грузовой поезд.

Как сообщили представители ЮВЖД региональному минтрансу, железнодорожники открыли движение по одному пути.

Восстановительные работы на втором пути ещё продолжаются. К ним привлекли более 170 специалистов, несколько восстановительных поездов и другую спецтехнику.

Напомним, что из-за происшествия пришлось временно изменить маршруты движения пригородных поездов и электричек.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Авария#Поезд#Транспорт#Железная дорога#Взрыв#Теракт#Восстановительные работы#Новооскольский горокруг
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