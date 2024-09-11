Движение поездов в Белгородской области восстановили после теракта на ж/д путях

Один путь повреждённой железной дороги в Новооскольском округе восстановили

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Вчера в Белгородской области случилось серьёзное ЧП. Кто-то заминировал железнодорожное полотно, из-за чего с рельсов сошёл локомотив и 11 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, но движение на этом участке пришлось временно остановить. Сейчас проблема уже почти решена, сообщили в минтрансе.