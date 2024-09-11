Движение поездов в Белгородской области восстановили после теракта на ж/д путях

Posted 11 сентября, 13:23
Published 11 сентября, 13:23
Modified 11 сентября, 13:44
Updated 11 сентября, 13:44
Движение поездов на перегоне Волоконовка — Новый Оскол восстановлено. Поздно вечером 10 сентября там произошло ЧП: неизвестные заложили под рельсы взрывчатку, из-за детонации которой с путей сошёл грузовой поезд.
Как сообщили представители ЮВЖД региональному минтрансу, железнодорожники открыли движение по одному пути.
Восстановительные работы на втором пути ещё продолжаются. К ним привлекли более 170 специалистов, несколько восстановительных поездов и другую спецтехнику.
Напомним, что из-за происшествия пришлось временно изменить маршруты движения пригородных поездов и электричек.