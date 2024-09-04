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Кабачки орловцы используют не только в кулинарии

Креативные жители Черноземья заложили ямы на дороге кабачками

4 сентября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Кабачки орловцы используют не только в кулинарии
Жители посёлка в Орловской области решили необычным способом обратить внимание на ямы на дорогах: для этого они положили в ямы выросшие на огороде кабачки. Подробности сообщили журналисты «Орелtimes».

Ямы на дорогах в посёлке Верховье Орловской области креативные жители решили починить по-своему — кабачками. Сезонные овощи орловцы уложили прямо в ямы, чтобы перестать «подпрыгивать» на кочках. Такое решение, по их мнению, должно было привлечь внимание властей к существующей проблеме.

«Кабачки спасут мир, ими ещё можно беспилотники сбивать», — добавили жители посёлка.

В Верховском районе Орловской области наблюдается немало проблем с дорогами. Некоторые из них пообещали устранить к сентябрю, однако затем сообщили о «занятости подрядчика на другом объекте». Когда смогут отремонтировать дорогу с кабачками, тоже неизвестно.

Кабачки в яме на орловской дорогеКабачки в яме на орловской дороге
Кабачки в яме на орловской дороге
Фото: Telegram-канал «Орёл и Орловская область»
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#Александра Склярова#Общество#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Ямы#Ямы на дороге#Орловская область#Белгород#Кабачки
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