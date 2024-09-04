Креативные жители Черноземья заложили ямы на дороге кабачками

В Верховском районе Орловской области наблюдается немало проблем с дорогами. Некоторые из них пообещали устранить к сентябрю, однако затем сообщили о «занятости подрядчика на другом объекте». Когда смогут отремонтировать дорогу с кабачками, тоже неизвестно.