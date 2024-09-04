Креативные жители Черноземья заложили ямы на дороге кабачками

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Ямы на дорогах в посёлке Верховье Орловской области креативные жители решили починить по-своему — кабачками. Сезонные овощи орловцы уложили прямо в ямы, чтобы перестать «подпрыгивать» на кочках. Такое решение, по их мнению, должно было привлечь внимание властей к существующей проблеме.
«Кабачки спасут мир, ими ещё можно беспилотники сбивать», — добавили жители посёлка.
В Верховском районе Орловской области наблюдается немало проблем с дорогами. Некоторые из них пообещали устранить к сентябрю, однако затем сообщили о «занятости подрядчика на другом объекте». Когда смогут отремонтировать дорогу с кабачками, тоже неизвестно.