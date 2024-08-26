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Posted Вчера, 21:31

Published Вчера, 21:31

Modified Вчера, 21:33

Updated Вчера, 21:33

Два человека ранены после атаки дронов на дороге в Белгородской области

Мужчина и 17-летняя девушка ранены после атаки FPV-дронов на белгородской дороге

25 августа 2024, 21:31
Фото: 1MI
Два человека ранены после атаки дронов на дороге в Белгородской области
Происшествие случилось на участке Красная Яруга — Вязовое. Пострадавших везут на дальнейшее лечение в Белгород. Машина полностью сгорела.

ВСУ атаковали автомобиль, ехавший по дороге Красная Яруга — Вязовое. Удар нанесён двумя FPV-дронами.

Пострадали два человека — мужчина и 17-летняя девушка. Они получили минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, осколочные ранения. Дальнейшее лечение пострадавшие получат в больницах Белгорода.

Машина после атаки полностью сгорела.

В ночь на 25 августа в соседнем районе — Ракитянском — после атаки ВСУ погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Восемь находятся в тяжёлом состоянии. Шесть пациентов остаются в реанимации. Среди пострадавших есть дети.

Кроме того, днём 25 августа стало известно о гибели мужчины после атаки ВСУ в Белгородском районе.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Раненые#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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