Мужчина и 17-летняя девушка ранены после атаки FPV-дронов на белгородской дороге

В ночь на 25 августа в соседнем районе — Ракитянском — после атаки ВСУ погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Восемь находятся в тяжёлом состоянии. Шесть пациентов остаются в реанимации. Среди пострадавших есть дети.