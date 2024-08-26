Мужчина и 17-летняя девушка ранены после атаки FPV-дронов на белгородской дороге

Posted Вчера, 21:31
Published Вчера, 21:31
Modified Вчера, 21:33
Updated Вчера, 21:33
ВСУ атаковали автомобиль, ехавший по дороге Красная Яруга — Вязовое. Удар нанесён двумя FPV-дронами.
Пострадали два человека — мужчина и 17-летняя девушка. Они получили минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, осколочные ранения. Дальнейшее лечение пострадавшие получат в больницах Белгорода.
Машина после атаки полностью сгорела.
В ночь на 25 августа в соседнем районе — Ракитянском — после атаки ВСУ погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Восемь находятся в тяжёлом состоянии. Шесть пациентов остаются в реанимации. Среди пострадавших есть дети.
Кроме того, днём 25 августа стало известно о гибели мужчины после атаки ВСУ в Белгородском районе.