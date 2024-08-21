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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Мост в районе Пикник-парка, где, как утверждается, произошло ЧП

Дорогу в районе белгородского Пикник-парка перекрыли из-за ЧС

21 августа 2024, 14:04
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
Мост в районе Пикник-парка, где, как утверждается, произошло ЧП
В Белгороде ЧП: по словам очевидцев, неизвестные якобы кинули гранату на мосту в районе Пикник-парка. Официального подтверждения информации не было. Тем не менее этот участок дороги пришлось перекрыть с двух сторон. Ограничения могут вызвать задержку автобуса по одному маршруту.

Мост в районе Пикник-парка перекрыт с двух сторон. Это подтвердил Организатор пассажирских перевозок по Белгородской области и уточнил, что ограничили движение на участке автомобильной дороги Таврово — Соломино — Разумное.

Telegram-канал «Авто Белгород» пигет, что очевидцы видели, как неизвестные якобы кинули на дорогу гранату. Официально эту информацию не подтверждали, региональный перевозчик использовал формулировку «чрезвычайная ситуация».

Из-за этого возможны задержки в работе маршрута № 100 Разумное — Таврово — Дубовое — Стрелецкое, предупредили в госорганизации.

Дополнение: как стало известно Бел.Ру, правоохранители проводят проверку по предмету, не представляющему угрозу для жизни и здоровья граждан.

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