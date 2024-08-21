Дорогу в районе белгородского Пикник-парка перекрыли из-за ЧС

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Мост в районе Пикник-парка перекрыт с двух сторон. Это подтвердил Организатор пассажирских перевозок по Белгородской области и уточнил, что ограничили движение на участке автомобильной дороги Таврово — Соломино — Разумное.
Telegram-канал «Авто Белгород» пигет, что очевидцы видели, как неизвестные якобы кинули на дорогу гранату. Официально эту информацию не подтверждали, региональный перевозчик использовал формулировку «чрезвычайная ситуация».
Из-за этого возможны задержки в работе маршрута № 100 Разумное — Таврово — Дубовое — Стрелецкое, предупредили в госорганизации.
Дополнение: как стало известно Бел.Ру, правоохранители проводят проверку по предмету, не представляющему угрозу для жизни и здоровья граждан.