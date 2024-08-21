Дорогу в районе белгородского Пикник-парка перекрыли из-за ЧС

В Белгороде ЧП: по словам очевидцев, неизвестные якобы кинули гранату на мосту в районе Пикник-парка. Официального подтверждения информации не было. Тем не менее этот участок дороги пришлось перекрыть с двух сторон. Ограничения могут вызвать задержку автобуса по одному маршруту.

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