Погиб пешеход, пострадал ребёнок: что произошло на дорогах Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:18
В воскресенье, 8 сентября, в Белгородской области зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. Одно из них оказалось смертельным.
В Белгородском районе Nissan Primera с 20-летним водителем за рулём наехал на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался от полученных травм ещё до прибытия скорой помощи.
Накануне утром в Старом Осколе произошло столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Volkswagen Passat. По предварительной версии, произошло это, когда водитель первой иномарки пошёл на обгон. В результате аварии 56-летний водитель Renault и его ровесник-пассажир, а также пассажиры Volkswagen — 9-летняя девочка и 40-летняя женщина — пострадали.
Вечером того же дня 26-летний мотоциклист Regul Motors не снизил скорость перед препятствием и наехал на него. Молодой человек также получил телесные повреждения.
В Ракитянском районе произошла авария с участием автомобиля Lada Granta. 55-летний мужчина, находившийся за рулём машины, не справился с управлением, из-за чего авто съехало в кювет и опрокинулось. Пострадал только водитель.