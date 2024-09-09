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За сутки в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими

Погиб пешеход, пострадал ребёнок: что произошло на дорогах Белгородской области?

9 сентября 2024, 10:18
Фото: 1MI
За сутки в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими

Иномарка под Белгородом насмерть сбила пешехода

В Белгородской области за минувшее воскресенье зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Один человек погиб, ещё шесть, в том числе ребёнок, пострадали, сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
ДТП

В воскресенье, 8 сентября, в Белгородской области зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. Одно из них оказалось смертельным.

В Белгородском районе Nissan Primera с 20-летним водителем за рулём наехал на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался от полученных травм ещё до прибытия скорой помощи.

Накануне утром в Старом Осколе произошло столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Volkswagen Passat. По предварительной версии, произошло это, когда водитель первой иномарки пошёл на обгон. В результате аварии 56-летний водитель Renault и его ровесник-пассажир, а также пассажиры Volkswagen — 9-летняя девочка и 40-летняя женщина — пострадали.

Вечером того же дня 26-летний мотоциклист Regul Motors не снизил скорость перед препятствием и наехал на него. Молодой человек также получил телесные повреждения.

В Ракитянском районе произошла авария с участием автомобиля Lada Granta. 55-летний мужчина, находившийся за рулём машины, не справился с управлением, из-за чего авто съехало в кювет и опрокинулось. Пострадал только водитель.

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