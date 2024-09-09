Погиб пешеход, пострадал ребёнок: что произошло на дорогах Белгородской области?

Накануне утром в Старом Осколе произошло столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Volkswagen Passat. По предварительной версии, произошло это, когда водитель первой иномарки пошёл на обгон. В результате аварии 56-летний водитель Renault и его ровесник-пассажир, а также пассажиры Volkswagen — 9-летняя девочка и 40-летняя женщина — пострадали.