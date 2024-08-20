Белгородский СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Ночью 22 июня 2024 года нетрезвый житель Алексеевского округа, управляя мопедом, выехал на обочину, где транспортное средство перевернулось и съехало в кювет.
Молодой человек и его несовершеннолетняя пассажирка получили различные ранения, из-за чего их доставили в медицинское учреждение. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти её не удалось.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Расследование дело уже завершилось, его материале вскоре отправят в суд на рассмотрение.
Ранее сообщалось, что водителю мопеда 18 лет, а его погибшей знакомой — 16. Молодому человеку грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.