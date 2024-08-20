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Белгородский СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Белгородский СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

20 августа 2024, 14:01
Фото: 1MI
Белгородка ехала на мопеде со своим нетрезвым знакомым, когда транспорт перевернулся и съехал в кювет. От полученных травм девушка скончалась в больнице. Всю собранную доказательственную базу вскоре направят в суд, сообщили в региональном следкоме.
Сюжет
ДТП

Ночью 22 июня 2024 года нетрезвый житель Алексеевского округа, управляя мопедом, выехал на обочину, где транспортное средство перевернулось и съехало в кювет.

Молодой человек и его несовершеннолетняя пассажирка получили различные ранения, из-за чего их доставили в медицинское учреждение. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти её не удалось.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Расследование дело уже завершилось, его материале вскоре отправят в суд на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что водителю мопеда 18 лет, а его погибшей знакомой — 16. Молодому человеку грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Уголовное дело#Мопед#Белгород#Алексеевский горокруг#Погибший подросток
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