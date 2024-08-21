Краснодарскую компанию обязали выплатить семье из Белгорода 1,2 млн за ДТП

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Дорожно-транспортное происшествие случилось в июле 2023 года. Тогда водитель грузового самосвала ООО «Краснодар-авто» нарушил ПДД и столкнулся с легковым автомобилем, который ехал впереди. Им управлял житель Белгорода.
В результате происшествия пассажиры легкового автомобиля, включая годовалого ребёнка, получили травмы разной степени тяжести.
Белгородский прокурор заявил, что выплату компенсации морального вреда нужно требовать с коммерческой организации, которая наняла водителя, допустившего аварию, в пользу белгородцев. Суд взыскал с юридического лица 1,2 млн рублей.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.